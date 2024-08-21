Τα αδιέξοδα της ειρηνευτικής πρότασης των ΗΠΑ για τη Γάζα

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν κάλεσε χθες Τρίτη τη Χαμάς να δεχθεί την τελευταία αμερικανική πρόταση για να κηρυχθεί εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, αναγνώρισε πάντως πως υπάρχουν ακόμη αποκλίσεις με το Ισραήλ, ολοκληρώνοντας την ένατη περιοδεία του στην περιοχή από την 7η Οκτώβριου.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας προειδοποίησε ότι η πρόταση για κατάπαυση του πυρός πιθανόν αποτελούσε την «τελευταία ευκαιρία» να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη.

Καθώς ο πόλεμος διανύει την 320ή ημέρα του, ο χρόνος είναι «μετρημένος», είπε, μετά τις επισκέψεις του κατά σειρά στο Κατάρ, στην Αίγυπτο -χώρες που μεσολαβούν μαζί με τις ΗΠΑ στις έμμεσες διαπραγματεύσεις- και στο Ισραήλ.

Ο πόλεμος, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, δεν έχει σταματημό. Ισραηλινός βομβαρδισμός σε σχολείο που είχε μετατραπεί σε κέντρο φιλοξενίας εσωτερικά εκτοπισμένων σκότωσε τουλάχιστον 12 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους παιδιά, στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως στοχοποίησε «τρομοκράτες» οι οποίοι ήταν «κρυμμένοι», κατ’ αυτόν, στο σχολείο.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για το αδιέξοδο της προσπάθειας για την επίτευξη συμφωνίας, με φόντο τις ανησυχίες σε διεθνές επίπεδο για την εξάπλωση του πολέμου στην περιφέρεια.

«Κάθε μέρα που περνάει υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει κι άλλο κακό σε τίμιους ανθρώπους που δεν το αξίζουν» είπε στον Τύπο ο Μπλίνκεν προτού αναχωρήσει από την Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, όπου είχε συνομιλίες με τον υπουργό Μοχάμεντ μπιν Αμπντελαζίζ αλ Χουλάιφι.

Απαιτείται συμφωνία, «πρέπει να γίνει αυτό, να γίνει τις ημέρες που έρχονται. Και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να περάσουμε τη γραμμή του τερματισμού», επέμεινε.

Την περασμένη Παρασκευή, η Ουάσιγκτον υπέβαλε συμβιβαστική πρόταση στις διαπραγματεύσεις στην Ντόχα ανάμεσα στο Ισραήλ και τους μεσολαβητές. Νέες συνομιλίες αναμένεται να γίνουν εντός της εβδομάδας στην Αίγυπτο.

Ο κ. Μπλίνκεν είπε τη Δευτέρα ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «δέχθηκε» το σχέδιο και κάλεσε τη Χαμάς να «κάνει το ίδιο», αξίωση που επανέλαβε χθες.

Όμως, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο κ. Νετανιάχου επιμένει ο στρατός του Ισραήλ να διατηρήσει τον έλεγχο του λεγόμενου διαδρόμου της Φιλαδέλφειας, στενής ζώνης γη κατά μήκος των συνόρων της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου.

Από την αρχή έχει ειπωθεί «πολύ καθαρά πως οι ΗΠΑ δεν αποδέχονται τη μακροπρόθεσμη κατοχή της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ», δήλωσε ο κ. Μπλίνκεν ερωτηθείς σχετικά με τις δηλώσεις που φέρεται να έκανε ο κ. Νετανιάχου.

Είπε ακόμη πως το Ισραήλ αποδέχθηκε τις «τοποθεσίες» και το «χρονοδιάγραμμα» για την «απόσυρση» μονάδων του στρατού του.

Αμερικανός αξιωματούχος που συνόδευε τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην περιοδεία του είπε πάντως, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, πως τέτοιες «μαξιμαλιστικές δηλώσεις» από πλευράς ισραηλινού πρωθυπουργού δεν είναι «εποικοδομητικές» ως προς την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Ο κ. Μπλίνκεν περιορίστηκε να αναγνωρίσει πως εξακολουθούν να υπάρχουν χάσματα, καλώντας το Ισραήλ και τη Χαμάς να επιδείξουν τη «μέγιστη ευελιξία».

Η Αίγυπτος, η πρώτη χώρα του αραβικού κόσμου που σύναψε συμφωνία ειρήνης με το Ισραήλ, μετά δυσκολίας συγκρατεί την οργή της για την κατάληψη του ελέγχου των συνόρων τον Μάιο από τον ισραηλινό στρατό.

Η Χαμάς από την πλευρά της τόνισε πως παρότι «θέλει να καταλήξει σε κατάπαυση του πυρός», καταγγέλλει και απορρίπτει τους «νέους όρους» που έθεσε το Ισραήλ και συμπεριλήφθηκαν στην πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση.

Το παλαιστινιακό κίνημα αξιώνει να εφαρμοστεί όπως παρουσιάστηκε προηγούμενη πρόταση, στην οποία αναφέρθηκε εκτενώς ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν την 31η Μαΐου και η Χαμάς διαβεβαίωσε πως αποδέχεται στις αρχές Ιουλίου. Προέβλεπε ανακωχή έξι εβδομάδων, απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από πυκνοκατοικημένες ζώνες του θυλάκου, απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων και σε αντάλλαγμα παλαιστινίων φυλακισμένων και κατόπιν, σε δεύτερη φάση, την πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού.

Ο κ. Νετανιάχου δεν σταματά να επαναλαμβάνει πως σκοπός του είναι να συνεχίσει τον πόλεμο ώσπου να εξαλειφθεί η Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, που χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Την 7η Οκτωβρίου, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας έφοδο άνευ προηγουμένου στο νότιο Ισραήλ, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.199 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 105 πιστεύεται ότι εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στη Γάζα, πλην όμως 34 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε αντίποινα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 40.173 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Κατά τον ΟΗΕ, στην πλειονότητά τους τα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά.

Χθες Τρίτη ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ανέκτησε τα πτώματα έξι ισραηλινών ομήρων σε επιχείρηση σε υπόγεια σήραγγα στη Χαν Γιούνις (νότια). Οι πέντε είχαν κηρυχθεί νεκροί τους τελευταίους μήνες· ο θάνατος του έκτου ανακοινώθηκε χθες.

Στην πολιορκημένη κι ερειπωμένη Λωρίδα της Γάζας, όπου σχεδόν όλος ο πληθυσμός των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων έχει εκτοπιστεί τουλάχιστον μια φορά, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί και οι χερσαίες επιχειρήσεις δεν σταματούν.

Πέρα από τον βομβαρδισμό στο σχολείο, έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη Ράφα (νότια), σύμφωνα με ιατρικές πηγές. Ενώ ακόμη τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά σε ανατολικό τομέα της Χαν Γιούνις, σύμφωνα με γιατρό.

Άλλοι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά), σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

Για τις ΗΠΑ, η επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας θα συνέβαλε να αποφευχθεί ενδεχόμενη επίθεση εναντίον του Ισραήλ από το Ιράν και συμμάχους του -το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, τους υεμενίτες αντάρτες Χούθι, ιρακινούς παραστρατιωτικούς.

Το Ιράν και οι σύμμαχοί του ορκίστηκαν πως θα εκδικηθούν για την αποδιδόμενη στο Ισραήλ δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη την 31η Ιουλίου και αυτήν μερικές ώρες νωρίτερα, την 30ή Ιουλίου, του Φουάντ Σουκρ, ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού βραχίονα της Χεζμπολά, σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρυτού.

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα πως ισραηλινοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο και τραυμάτισαν άλλους 19 στο ανατολικό τμήμα της χώρας, μερικές ώρες μετά τον θάνατο τεσσάρων ακόμη σε βομβαρδισμούς στον νότο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

