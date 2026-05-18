Σε πλήρη εξέλιξη είναι η αναχαίτιση του στολίσκου για τη Γάζα από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Στη live εικόνα μέλη των IDF διακρίνονται να κάνουν ρεσάλτο σε ένα τουλάχιστον πλοίο των ακτιβιστών.

Το Ισραηλινό Ναυτικό αναχαιτίζει τα σκάφη των ακτιβιστών που πλέουν προς τη Λωρίδα της Γάζας για να αμφισβητήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ στον θύλακα.

Νωρίτερα, το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε σε ανακοίνωσή του ότι «το Ισραήλ καλεί όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρόκληση να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω αμέσως».

Once again, a provocation for the sake of provocation: another so-called “humanitarian aid flotilla” with no humanitarian aid. This time, two violent Turkish groups - Mavi Marmara and IHH, the latter designated as a terrorist organization - are part of the provocation.



The… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 18, 2026

Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης, ο Παγκόσμιος Στόλος Sumud — ο οποίος περιλαμβάνει 54 σκάφη — βρίσκεται αυτή τη στιγμή δυτικά της Κύπρου, αφού αναχώρησε από τον Μαρμαρά την περασμένη Πέμπτη.

Η ανακοίνωση του Τελ Αβίβ

«Για άλλη μια φορά, μια πρόκληση για χάρη της πρόκλησης: ένας ακόμη λεγόμενος «στολίσκος ανθρωπιστικής βοήθειας» χωρίς ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτή τη φορά, δύο βίαιες τουρκικές ομάδες - η Mavi Marmara και η IHH, η τελευταία χαρακτηρισμένη ως τρομοκρατική οργάνωση - αποτελούν μέρος της πρόκλησης.

»Ο σκοπός αυτής της πρόκλησης είναι να εξυπηρετήσει τη Χαμάς, να αποσπάσει την προσοχή από την άρνηση της Χαμάς να αφοπλιστεί και να εμποδίσει την πρόοδο του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου Τραμπ.

»Όπως ξεκαθάρισε το Συμβούλιο Ειρήνης - το οποίο επιβλέπει τις ανθρωπιστικές δραστηριότητες στη Γάζα βάσει του ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ: αυτός ο στολίσκος έχει μόνο ως στόχο τη δημοσιότητα. Η Λωρίδα της Γάζας κατακλύζεται από βοήθεια. Μόνο από τον Οκτώβριο του 2025, περισσότεροι από 1,58 εκατομμύρια τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας και χιλιάδες τόνοι ιατρικών εφοδίων έχουν εισέλθει στη Γάζα.

»Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού στη Γάζα.

»Το Ισραήλ καλεί όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή την πρόκληση να αλλάξουν πορεία και να γυρίσουν πίσω αμέσως».

Πηγή: skai.gr

