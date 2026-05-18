Η αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου ενημέρωσε και επίσημα τη μητέρα του μικρού Μπεν πως σταματάνε, μετά από 35 χρόνια, οι έρευνες για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του γιου της από την Κω, στις 24 Ιουλίου 1991.

Η Κέρι Νίνταμ αναζητά εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες την αλήθεια για το 21 μηνών παιδί της, με τις έρευνες όλα αυτά τα χρόνια να οδηγούν σε αδιέξοδο.

Η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ενημέρωσε τη μητέρα ότι οι βρετανικές αρχές δεν είναι πλέον αρμόδιες για την υπόθεση λόγω έλλειψης πόρων και χρόνου, και τυχόν μελλοντικές έρευνες εξαρτώνται από την ελληνική αστυνομία.

Η Κέρι μετακόμισε με τον γιο της στο ελληνικό νησί το καλοκαίρι του 1991 για να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τους γονείς της, που είχαν ήδη εγκατασταθεί στην Κω, όταν συνέβη η τραγωδία.

Η γυναίκα λύγισε μετά την ενημέρωση της αστυνομίας. Σύμφωνα με τη Sun, δήλωσε πως: «Πρόκειται για καταστροφικά νέα. Η υπόθεση θα περάσει πλέον αποκλειστικά στα χέρια των ελληνικών αρχών. Αν συμβεί αυτό, νιώθω πως είναι καλύτερα να εγκαταλείψω την αναζήτηση του Μπεν, γιατί η ελληνική αστυνομία το μόνο που ήθελε από πάντα ήταν να κλείσει αυτή η υπόθεση».

«Για σχεδόν 35 χρόνια, αγωνιζόμαστε κάθε μέρα για να κρατήσουμε ζωντανή την υπόθεση του Μπεν, να αναζητήσουμε απαντήσεις και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμα δρόμοι που πρέπει να διερευνηθούν. Αυτό μοιάζει με ένα καταστροφικό βήμα προς τα πίσω», πρόσθεσε.

Η Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ εξήγησε πως: «Είμαστε σε ετοιμότητα να υποστηρίξουμε τις ελληνικές αρχές σε περίπτωση που προκύψουν νέα στοιχεία, και παραμένουμε προσηλωμένοι στη στήριξη της Κέρι. Ωστόσο, μετά από 35 χρόνια, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλες οι διαδικασίες είναι σε ισχύ και παραμένουν κατάλληλες για τον σκοπό τους».

Ο μικρός Μπεν έμενε με τους παππούδες του, τον Έντι και την Κριστίν, σε ένα αγρόκτημα που ανακαίνιζαν, ενώ η Κέρι, που τότε ήταν 19 ετών, εργαζόταν σε ένα ξενοδοχείο του νησιού.

Το μικρό παιδί μπαινόβγαινε στο σπίτι, αλλά στις 2:30 το μεσημέρι διαπίστωσαν πως εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος.

Αρχικά, μετά από μια δίωρη αναζήτηση, η οικογένεια υπέθεσε ότι ο Μπεν είχε φύγει με τον θείο του, τον Στίβεν, ο οποίος βοηθούσε τον πατέρα του σε εργασίες στο οικόπεδο. Όμως, όταν βρήκαν τον Στίβεν μόνο του στο διαμέρισμα της οικογένειας, ξαφνικά επικράτησε πανικός.

Τα επόμενα 35 χρόνια, η οικογένεια αναζητούσε απεγνωσμένα απαντήσεις – με την Κέρι να είναι από καιρό πεπεισμένη ότι ο Μπεν ήταν ακόμα ζωντανός και ότι πιθανότατα είχε απαχθεί από εμπόρους παιδιών.

Το 2012 εμφανίστηκε η «θεωρία του εκσκαφέα», η οποία υποδείκνυε ότι ο Μπεν είχε σκοτωθεί όταν ένας εκσκαφέας τον συνέθλιψε κατά λάθος σε έναν ελαιώνα πίσω από το αγρόκτημα.

Ο οδηγός του εκσκαφέα, Κωνσταντίνος Μπάρκας, εργαζόταν κοντά στο σημείο και ένας ανώνυμος πληροφοριοδότης ισχυρίστηκε το 2015 ότι ο ίδιος του είχε πει στο νεκροκρέβατό του ότι ήταν υπεύθυνος και ότι είχε θάψει τα λείψανα του Μπεν.

Ακολούθησαν πολλές ανασκαφές, αλλά ποτέ δεν βρέθηκε ίχνος του μικρού Μπεν.

Πηγή: skai.gr

