Η μάχη για την ηγεσία των Εργατικών ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το Brexit

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η πολιτική κρίση στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζεται με τους πιθανούς διεκδικητές της αρχηγίας του Εργατικού Κόμματος, και συνεπώς του πρωθυπουργικού θώκου, να ανεβάζουν ταχύτητα και να παρουσιάζουν τις θέσεις και το όραμά τους για τη χώρα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, επανέρχεται στο προσκήνιο ένα θέμα που για πολλούς στο κυβερνών κόμμα αποτελούσε μέχρι χθες ταμπού: η πιθανότητα επιστροφής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο επίδοξος αντίπαλος του Στάρμερ και πρώην υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, έξυσε παλιές πληγές ζητώντας την επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στο ευρωπαϊκό μπλοκ. Χρειάζεται μια «νέα ειδική σχέση με την ΕΕ», είπε χαρακτηριστικά, «επειδή το μέλλον της Βρετανίας βρίσκεται στην Ευρώπη - και μια μέρα πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Τα σχόλιά του προκάλεσαν αντιδράσεις στο ήδη διχασμένο Εργατικό Κόμμα, σε μια εποχή που το εκλογικό σώμα εμφανίζεται ολοένα και πιο επιφυλακτικό σχετικά με το αν η αποχώρηση από την Ε.Ε. ήταν η σωστή απόφαση.

Η υπουργός πολιτισμού, Λίζα Νάντι, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να ξεκινήσει ξανά ο πόλεμος για το Brexit.

«Η κυβέρνηση, στην οποία (ο Στρίτινγκ) ανήκε μέχρι πρόσφατα, προσπαθεί να υιοθετήσει μια πολύ πιο ρεαλιστική προσέγγιση για να μας φέρει πιο κοντά στην Ευρώπη και να αποκαταστήσει μέρος της ζημιάς που προκλήθηκε από μια κακή συμφωνία για το Brexit στο βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων σε μέρη της χώρας όπως το δικό μου, αντί να ανοίξει ξανά τον πόλεμο για το Brexit και να επιστρέψει ξανά σε αυτό το μονοπάτι», δήλωσε σε συνέντευξη της στο Sky News.

Ακόμα πιο έντονη ήταν η αντίδραση των συμμάχων του Άντι Μπέρναμ, του δημάρχου του Μείζονος Μάντσεστερ και απόλυτου φαβορί για την ηγεσία των Εργατικών.

Ο Μπέρναμ δίνει μάχη για τις επαναληπτικές εκλογές στο Μέικερφιλντ στη βόρεια Αγγλία, τις οποίες πρέπει να κερδίσει για να μπορέσει στη συνέχεια να διεκδικήσει τη θέση του Κιρ Στάρμερ.

Οι υποστηρικτές του δημάρχου κατηγορούν τον Γουές Στρίτινγκ ότι ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το Brexit με σκοπό να εκτροχιάσει την εκστρατεία του σε μία περιφέρεια που ψήφισε συντριπτικά υπέρ της εξόδου από την ΕΕ.

Ήδη ο Νάιτζελ Φάρατζ, το κόμμα του οποίου θα διεκδικήσει τη θέση στο Μέικερφιλντ, δήλωσε στους Times ότι οι ψηφοφόροι θα έχουν να επιλέξουν μεταξύ του Reform, το οποίο θέλει «την παραμονή εκτός της ΕΕ και να ελέγξει τη μετανάστευση», και των Εργατικών, οι οποίοι, όπως είπε, θέλουν «επανένταξη στην ΕΕ και να ανοίξουν τα σύνορα».

Πολιτικοί αναλυτές και δημοσκόποι παρατήρησαν μετά τις τοπικές εκλογές της 7ης Μαΐου ότι τα μοτίβα της ψήφου παραμένουν διχασμένα με βάση τις παλιές τοποθετήσεις απέναντι στο Brexit.

Σε δημοτικά διαμερίσματα όπου περισσότερο από το 60% των ψηφοφόρων είχε ψηφίσει υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ, η υποστήριξη για το Reform του Νάιτζελ Φάρατζ ανήλθε κατά μέσο όρο στο 40%.

Αντίθετα, σε περιοχές όπου λιγότερο από το 40% είχε υποστηρίξει το Brexit, το Reform συγκέντρωσε κατά μέσο όρο μόλις 10%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο Άντι Μπέρναμ τάχθηκε πριν από λίγους μήνες υπέρ της επανένταξης στην ΕΕ αν και ξεκαθάρισε ότι δεν θα θέσει το θέμα σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση.



