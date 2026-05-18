Λάμι: Δεν θα τεθεί κανένα χρονοδιάγραμμα για την παραίτηση Στάρμερ

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Κιρ Στάρμερ παραμένει απολύτως προσηλωμένος στα καθήκοντά του και δεν πρόκειται να θέσει κανένα χρονοδιάγραμμα για την παραίτησή του, υποστήριξε ο στενός του σύμμαχος και αναπληρωτής πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Λάμι.

«Επιτρέψτε μου να είμαι απόλυτα σαφής. Ο Κιρ Στάρμερ παραμένει ο πιο ανθεκτικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Sky New. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι μίλησε μαζί του δύο φορές την προηγούμενη ημέρα, τονίζοντας πως διαθέτει μεγάλη δύναμη χαρακτήρα και σημαντική εμπειρία.

Ο Λάμι τόνισε πως προέχει η διακυβέρνηση της χώρας και αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται καμία εσωκομματική κούρσα. Υπογράμμισε την αποφασιστικότητα του πρωθυπουργού να φέρει αποτελέσματα για τον βρετανικό λαό και να επιταχύνει τους ρυθμούς τούς επόμενους μήνες, καθώς υπάρχουν «ακόμα πολλά να γίνουν».

Όταν πιέστηκε από τους δημοσιογράφους σχετικά με την άρνηση του Στάρμερ να ανακοινώσει ημερομηνία αποχώρησης, την ώρα που πάνω από 90 βουλευτές του Εργατικού Κόμματος το ζητούν δημοσίως, ο Λάμι ξεκαθάρισε πως «δεν πρόκειται να υπάρξει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης».

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι βουλευτές των Εργατικών πέτυχαν ένα «εντυπωσιακό αυτογκόλ» μετά τις τοπικές εκλογές της 7ης Μαΐου ενώ ερωτηθείς για το αν θα ήθελε επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ, απάντησε: «Θέσαμε κόκκινες γραμμές στο μανιφέστο μας στις οποίες είμαστε απολύτως αφοσιωμένοι».



Πηγή: skai.gr

