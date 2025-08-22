Γάζα: Οι θάνατοι από πείνα ισοδυναμούν με έγκλημα πολέμου δηλώνει ο ΟΗΕ

Ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ υπογράμμισε την Παρασκευή ότι η εμφάνιση λιμού στη βόρεια Γάζα είναι «άμεσο αποτέλεσμα των ενεργειών που έλαβε η ισραηλινή κυβέρνηση» ξεκαθαρίζοντας ότι οι θάνατοι από λιμό μπορεί να ισοδυναμούν με έγκλημα πολέμου.

«Ο λιμός που κηρύχθηκε σήμερα στο κυβερνείο της Γάζας από την Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) είναι άμεσο αποτέλεσμα των ενεργειών που έλαβε η ισραηλινή κυβέρνηση», υπογράμμισε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, σε δήλωση προς τους δημοσιογράφους, αναφερόμενος σε έκθεση παγκόσμιου παρατηρητηρίου για την πείνα.

«Είναι έγκλημα πολέμου να χρησιμοποιείται η λιμοκτονία ως μέθοδος πολέμου και οι θάνατοι που προκύπτουν μπορεί επίσης να ισοδυναμούν με το έγκλημα πολέμου της εκούσιας δολοφονίας», πρόσθεσε.

Τι αναφέρεται στην έκθεση

Η 59 σελίδων έκθεση σημειώνει ότι «ο υποσιτισμός απειλεί τη ζωή 132.000 παιδιών κάτω των πέντε ετών» στη Γάζα μέχρι τον Ιούνιο του επόμενου έτους, αξιολογώντας ότι αναμένεται να υποφέρουν από «οξύ υποσιτισμό».

Προσθέτει ότι 41.000 από αυτές τις περιπτώσεις θα βιώσουν «σοβαρό» υποσιτισμό, διπλάσιος αριθμός από αυτόν που εκτιμήθηκε στην αξιολόγηση της IPC τον Μάιο, θέτοντάς τα σε «αυξημένο κίνδυνο θανάτου».

Η COGAT, η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία που συντονίζει τη βοήθεια, κατηγόρησε τη Χαμάς για «ψευδή εκστρατεία λιμοκτονίας» και είπε ότι ο ΟΗΕ και άλλοι διέδιδαν αβάσιμους ισχυρισμούς για τον λιμό στη Γάζα.

Η έκθεση της IPC αναφέρει ότι ο λιμός στη Γάζα είναι «εξ ολοκλήρου ανθρωπογενής», προσθέτοντας ότι μπορεί να «τερματιστεί και να αντιστραφεί».

Just when it seems there are no words left to describe the living hell in Gaza, a new one has been added: “famine”.



This is not a mystery — it is a man-made disaster, a moral indictment and a failure of humanity itself. Famine is not only about food; it is the deliberate… pic.twitter.com/1MYaxhJl4Z — António Guterres (@antonioguterres) August 22, 2025

«Ο χρόνος για συζήτηση και δισταγμό έχει περάσει, ο λιμός είναι παρών και εξαπλώνεται ραγδαία», προειδοποιεί η έκθεση.

Η IPC ​​- μια παγκόσμια πρωτοβουλία των οργανισμών του ΟΗΕ, ομάδων βοήθειας και κυβερνήσεων - είναι ο κύριος μηχανισμός που χρησιμοποιεί η διεθνής κοινότητα για να συμπεράνει εάν ξεσπάει λιμός σε μια περιοχή, τονίζει το BBC.

Η έκθεση αναφέρει ότι δεν πρέπει να υπάρχει «καμία αμφιβολία στο μυαλό κανενός ότι απαιτείται άμεση, σε μεγάλη κλίμακα αντίδραση».

«Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση - ακόμη και για μερικές μέρες - θα οδηγήσει σε μια εντελώς απαράδεκτη κλιμάκωση της θνησιμότητας που σχετίζεται με τον λιμό», προσθέτει.

Η IPC ​​αναφέρει ότι δεν μπόρεσε να αξιολογήσει πλήρως την κατάσταση λιμού σε δύο από τα πέντε κυβερνεία (επαρχίες) της Λωρίδας της Γάζας.

Η έκθεση αναφέρει ότι η «σοβαρότητα των συνθηκών» στη Βόρεια Γάζα έχει διαπιστωθεί ότι είναι «παρόμοια ή χειρότερη από ό,τι στο Κυβερνείο της Γάζας», αλλά ότι τα «περιορισμένα στοιχεία» σημαίνουν ότι η IPC συνέστησε να μην ταξινομηθεί η περιοχή, καθώς τα δεδομένα δεν επαρκούν.

«Πρέπει να ληφθούν επειγόντως μέτρα για να καταστεί δυνατή μια πλήρης ανθρωπιστική αξιολόγηση σε αυτήν την επαρχία», αναφέρει η IPC.

Στη Ράφα, η IPC αναφέρει ότι επέλεξε να μην αναλύσει την περιοχή, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι η περιοχή στο νότιο τμήμα της Λωρίδας είναι «σε μεγάλο βαθμό ερημωμένη».

Ωστόσο, η έκθεση τονίζει ότι υπάρχει «μεγάλη ανησυχία» για όποιον παραμένει εκεί, δεδομένων των εκτεταμένων «ζωνών εκκένωσης και στρατιωτικών ζωνών του Ισραήλ και της μη πρόσβασης σε υπηρεσίες ή βοήθεια σε αυτήν την περιοχή».

«Σκόπιμη κατάρρευση των απαιτούμενων συστημάτων για επιβίωση»

Την αγανάκτησή του για την κατάσταση στον θύλακα εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες σχολιάζοντας την έκθεση της IPC.

«Ακριβώς όταν φαίνεται ότι δεν υπάρχουν πλέον λέξεις για να περιγράψουν την κόλαση στη Γάζα, προστέθηκε μια νέα: ''λιμός''», δηλώνει χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ.

Ο Γκουτέρες λέει ότι «δεν είναι μυστήριο», αλλά μάλλον «μια ανθρωπογενής καταστροφή, ένα ηθικό κατηγορητήριο και μια αποτυχία της ίδιας της ανθρωπότητας».

«Ο λιμός δεν αφορά μόνο τα τρόφιμα. Είναι η σκόπιμη κατάρρευση των συστημάτων που απαιτούνται για την ανθρώπινη επιβίωση», προσθέτει ο Γκουτέρες.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ επισημαίνει ότι το Ισραήλ έχει «σαφείς υποχρεώσεις βάσει του διεθνούς δικαίου - συμπεριλαμβανομένου του καθήκοντος να διασφαλίζει τα τρόφιμα και τα ιατρικά εφόδια του πληθυσμού».

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε αυτή την κατάσταση να συνεχιστεί ατιμώρητα. Τέλος οι δικαιολογίες. Η ώρα για δράση δεν είναι αύριο - είναι τώρα. Χρειαζόμαστε άμεση κατάπαυση του πυρός, την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και πλήρη, απεριόριστη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια» σημείωσε.

Το Ισραήλ δηλώνει ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά» τα ευρήματα της τελευταίας έκθεσης της IPC, «συγκεκριμένα τον ισχυρισμό για λιμό στην πόλη της Γάζας». Η IPC βασίζει την έκθεσή της στα ψέματα της Χαμάς τονίζεται.

Πηγή: skai.gr

