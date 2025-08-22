Βασισμένη σε ψέματα της Χαμάς η έκθεση για τη Γάζα, λέει το Ισραήλ

Το Ισραήλ «απορρίπτει κατηγορηματικά» τα ευρήματα της τελευταίας έκθεσης της οργάνωσης IPC, «συγκεκριμένα τον ισχυρισμό για λιμό στην πόλη της Γάζας».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κατηγόρησε την IPC ότι δημοσίευσε μια «κατασκευασμένη έκθεση ειδικά σχεδιασμένη για να ταιριάζει στην ψεύτικη εκστρατεία της Χαμάς».

Κατηγορεί την οργάνωση ότι «διαστρέβλωσε τους δικούς της κανόνες και αγνόησε τα δικά της κριτήρια μόνο και μόνο για να δημιουργήσει ψευδείς κατηγορίες εναντίον του Ισραήλ».

Το υπουργείο λέει ότι η IPC «άλλαξε το δικό της παγκόσμιο πρότυπο», μειώνοντας στο μισό το όριο όσων αντιμετωπίζουν λιμό από 30% σε 15%, καθώς και «αγνοώντας εντελώς το δεύτερο κριτήριό της, το ποσοστό θνησιμότητας».

Η IPC ​​αρνείται αυτή την κατηγορία.

«Ολόκληρο το έγγραφο της IPC βασίζεται σε ψέματα της Χαμάς, που ξεπλένονται μέσω οργανώσεων με συμφέροντα», προσθέτει.

Το υπουργείο συνεχίζει ισχυριζόμενο ότι «δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα», επικαλούμενο 100.000 φορτηγά βοήθειας που εισήλθαν στη Γάζα κατά τη διάρκεια σχεδόν δύο ετών πολέμου και μια πρόσφατη «απότομη πτώση των τιμών των τροφίμων».

«Κάθε πρόβλεψη που έχει κάνει η IPC σχετικά με τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου έχει αποδειχθεί αβάσιμη και εντελώς ψευδής. Και αυτή η εκτίμηση θα πεταχτεί στον άθλιο κάδο απορριμμάτων των πολιτικών εγγράφων» καταλήγει η δήλωση.

Εξάλλου, η COGAT, η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία που συντονίζει τη βοήθεια, κατηγόρησε τη Χαμάς για «ψευδή εκστρατεία λιμοκτονίας» και είπε ότι ο ΟΗΕ και άλλοι διέδιδαν αβάσιμους ισχυρισμούς για τον λιμό στη Γάζα.

Τι αναφέρει η έκθεση

Η έκθεση 59 σελίδων σημειώνει ότι «ο υποσιτισμός απειλεί τη ζωή 132.000 παιδιών κάτω των πέντε ετών» στη Γάζα μέχρι τον Ιούνιο του επόμενου έτους, αξιολογώντας ότι αναμένεται να υποφέρουν από «οξύ υποσιτισμό».

Προσθέτει ότι 41.000 από αυτές τις περιπτώσεις θα βιώσουν «σοβαρό» υποσιτισμό, διπλάσιος αριθμός από αυτόν που εκτιμήθηκε στην αξιολόγηση της IPC τον Μάιο, θέτοντάς τα σε «αυξημένο κίνδυνο θανάτου».

Η έκθεση της IPC αναφέρει επίσης ότι ο λιμός στη Γάζα είναι «εξ ολοκλήρου ανθρωπογενής», προσθέτοντας ότι μπορεί να «τερματιστεί και να αντιστραφεί».

«Ο χρόνος για συζήτηση και δισταγμό έχει περάσει, ο λιμός είναι παρών και εξαπλώνεται ραγδαία» προειδοποιεί η έκθεση.

Η IPC ​​- μια παγκόσμια πρωτοβουλία των οργανισμών του ΟΗΕ, ομάδων βοήθειας και κυβερνήσεων - είναι ο κύριος μηχανισμός που χρησιμοποιεί η διεθνής κοινότητα για να συμπεράνει εάν ξεσπάει λιμός σε μια περιοχή, τονίζει το BBC.

Η έκθεση αναφέρει ότι δεν πρέπει να υπάρχει «καμία αμφιβολία στο μυαλό κανενός ότι απαιτείται άμεση, σε μεγάλη κλίμακα αντίδραση».

«Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση - ακόμη και για μερικές μέρες - θα οδηγήσει σε μια εντελώς απαράδεκτη κλιμάκωση της θνησιμότητας που σχετίζεται με τον λιμό», προσθέτει.

Πηγή: skai.gr

