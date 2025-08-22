ΗΠΑ: Ο Τραμπ και το GOP παρουσιάζουν τις πόλεις σαν δυστοπίες που χρειάζονται κατοχή

Του Naftali Bendavid*

Όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την τρίτη του υποψηφιότητα για την προεδρία το 2022, φύλαξε τη μεγαλύτερη γλαφυρότητά του για τις αστικές περιοχές της Αμερικής, θρηνώντας «τους αιματοβαμμένους δρόμους των κάποτε μεγάλων πόλεών μας» και προσθέτοντας ότι «οι πόλεις σαπίζουν και είναι πράγματι υπόνομοι γεμάτοι με αίμα».



Καθώς ο Τραμπ εντείνει την στρατιωτική παρουσία στην Ουάσινγκτον - και υπαινίσσεται ότι μπορεί να κινηθεί για να αναλάβει τον έλεγχο και σε άλλες πόλεις - η καταστολή του υπογραμμίζει ένα συχνό μήνυμα των Ρεπουμπλικανών ότι οι αμερικανικές πόλεις ενσαρκώνουν το χάος, την ανομία και την ανηθικότητα, παρά την εκτεταμένη πρόσφατη πτώση της βίαιης εγκληματικότητας. Με τις πόλεις ολοένα και πιο φιλελεύθερες και τις αγροτικές περιοχές ολοένα και πιο συντηρητικές, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν ένα αυξανόμενο κίνητρο να επιτίθενται στις αστικές περιοχές ως την επιτομή όλων όσων είναι λάθος στην Αμερική.



«Ναι, έχουμε εγκληματικότητα - είναι χαμηλότερη από πριν, αλλά, ναι, εξακολουθούν να υπάρχουν ανθρωποκτονίες, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Νομίζω ότι προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί αυτό» δήλωσε ο Κουίντον Λούκας, ο Δημοκρατικός δήμαρχος του Κάνσας Σίτι, στο Μιζούρι.



Αλλά η ρητορική είναι ανεξάρτητη από την πραγματικότητα, είπε ο Λούκας: «(Οι Ρεπουμπλικανοί) επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τα ζητήματα για πολιτικό όφελος, όχι για να τα λύσουν».



Ο Μπρετ Σμάιλι, δήμαρχος του Πρόβιντενς στο Ρόουντ Άιλαντ, δήλωσε ότι πολλοί από τους συναδέλφους του δημάρχους ανησυχούν ότι η πόλη τους θα μπορούσε να είναι η επόμενη. Οι περισσότερες πόλεις θα δεχτούν πρόθυμα ομοσπονδιακή βοήθεια, είπε, αλλά θα πρέπει να παρέχεται σε συνεννόηση με τους τοπικούς επικεφαλής, και όχι να επιβάλλεται με τη βία.



Οι Συντηρητικοί υποστηρίζουν ότι οποιαδήποτε δυσαρέσκεια για τις πόλεις προέρχεται μετά από δεκαετίες υποτιμητικής συμπεριφοράς από την αστική ελίτ, η οποία παρουσιάζει τους Αμερικανούς της υπαίθρου ως «ρατσιστές και πολιτικά οπισθοδρομικούς». Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι το σχέδιο κατάληψης πόλεων θα συνεχιστεί, κατονομάζοντας πρόσφατα το Σικάγο, το Λος Άντζελες, τη Νέα Υόρκη, τη Βαλτιμόρη και το Όκλαντ της Καλιφόρνιας ως επιπλέον μέρη που ενδέχεται να χρειαστούν παρέμβαση.

«Αυτό θα προχωρήσει περισσότερο», υποσχέθηκε.





Στο μεταξύ, η εικόνα ενός πολέμου μεταξύ της υπαίθρου και των πόλεων έχει ενταθεί από την απόφαση έξι σε μεγάλο βαθμό αγροτικών πολιτειών - Λουιζιάνα, Μισισιπή, Οχάιο, Νότια Καρολίνα, Τενεσί και Δυτική Βιρτζίνια - να στείλουν στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, κατόπιν πρόσκλησης του Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ παρεμβαίνει επειδή οι ηγέτες των πόλεων έχουν αποτύχει. «Πολλές μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα έχουν απογοητεύσει τους κατοίκους τους υποστηρίζοντας πολιτικές υπέρ του εγκλήματος και παρέχοντας καταφύγιο σε παράνομους μετανάστες», υποστήριξε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον. «Ο Πρόεδρος Τραμπ έκανε την προεκλογική του εκστρατεία με βάση την υπόσχεσή του να κάνει τους Αμερικανούς ξανά ασφαλείς - μεταξύ άλλων αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που μαστίζουν τις πόλεις μας».

Οι ενέργειες του Τραμπ ξεπερνούν κατά πολύ την αποστολή στρατευμάτων στην Ουάσινγκτον. Από τη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Τραμπ έχει βάλει στο στόχαστρο τις «πόλεις-καταφύγια», οι οποίες περιορίζουν τη συνεργασία με τις ομοσπονδιακές αρχές μετανάστευσης για να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ κατοίκων που γεννήθηκαν στο εξωτερικό και των τοπικών αρχών επιβολής του νόμου. Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι προειδοποίησε πρόσφατα ότι τέτοιες πόλεις «μπορούν είτε να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είτε να μας δουν στο δικαστήριο». Αυτό ώθησε τη δήμαρχο της Βοστώνης Μισέλ Γου να απαντήσει: «Δεν χρειαζόμαστε μια αυταρχική κυβέρνηση να έρθει και να προσπαθήσει να μας ενσταλάξει φόβο και να μας εκφοβίσει όπως κάνουν με πόλεις σε όλη τη χώρα».

Αργότερα στην προεκλογική του εκστρατεία, ο Τραμπ αποκάλεσε το Μιλγουόκι «φρικτό» και περιέγραψε την Ουάσινγκτον ως μια «σκ...τρυπα γεμάτη αρουραίους και γκράφιτι». Πιο πρόσφατα είπε: «Σε αυτές τις πόλεις, είναι σαν να ζεις στην κόλαση».

Η κυβέρνηση φέρεται επίσης να έχει παγώσει κεφάλαια που προορίζονται για τις πόλεις. Πέντε μεγάλοι δήμοι μήνυσαν την κυβέρνηση τον Ιούνιο, υποστηρίζοντας ότι παρακρατεί αντισυνταγματικά πόρους για την πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων.

Και τον Ιούνιο, μετά το ξέσπασμα διαδηλώσεων υπέρ των μεταναστών στο Λος Άντζελες, ο Τραμπ διέταξε χιλιάδες στρατεύματα στην πόλη. Η Καλιφόρνια κατέφυγε στη δικαιοσύνη και πολλά από τα στρατεύματα έχουν αποσυρθεί.

Σε αυτό το διάστημα, ο Τραμπ συνέχισε τη σταθερή ροή καταγγελιών του. Όταν ο Ζόχραν Μαμντάνι κέρδισε τις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι «δεν πρόκειται να αφήσω αυτόν τον Κομμουνιστή Τρελό να καταστρέψει τη Νέα Υόρκη».



Κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι δήμαρχοι έχουν εκφράσει δυσφορία για τις ενέργειες του Τραμπ, αλλά άλλοι τις υποστηρίζουν. Ο δήμαρχος του Ντάλας, Έρικ Τζόνσον, Ρεπουμπλικάνος, δήλωσε σε δήλωσή του στη The Washington Post ότι ο Τραμπ αντιδρά σε απερίσκεπτες Δημοκρατικές κινήσεις που έχουν υπονομεύσει την αστυνομία.



«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει απόλυτο δίκιο που επισημαίνει την κατάσταση των πόλεων της Αμερικής», δήλωσε ο Τζόνσον. «Πάρα πολλές πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς μαστίζονται από έγκλημα και χάος επειδή οι ηγέτες τους επέλεξαν να υπονομεύσουν την επιβολή του νόμου και να υιοθετήσουν πολιτικές ήπιας καταπολέμησης του εγκλήματος». Το Ντάλας είναι η μεγαλύτερη πόλη στην Αμερική με Ρεπουμπλικάνο δήμαρχο και ο Τζόνσον προεδρεύει της Ένωσης Ρεπουμπλικανών Δημάρχων.



Η Μπάρμπαρα Λι, η Δημοκρατική δήμαρχος του Όκλαντ, το βλέπει διαφορετικά. Εξοργίστηκε όταν ο Τραμπ συμπεριέλαβε πρόσφατα την πόλη της στη λίστα με δήμους που φαινομενικά μαστίζονται από έγκλημα. Οι ανθρωποκτονίες μειώθηκαν κατά 21% στο Όκλαντ το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι και υπήρξαν παρόμοιες μειώσεις για άλλα βίαια εγκλήματα, δήλωσαν αξιωματούχοι της πόλης.

«Ο χαρακτηρισμός του Όκλαντ είναι απλώς λανθασμένος και δεν βασίζεται σε γεγονότα αλλά καπηλεύεται τον φόβο», δήλωσε ο Λι. «Δεν λέει την αλήθεια. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα απαντήσουμε με την αλήθεια».

Η Λι βλέπει επίσης μια φυλετική διάσταση στο μήνυμα του Τραμπ. Πολλές πόλεις έχουν μεγάλους μαύρους πληθυσμούς και οι δήμαρχοι των πόλεων που έχει επικρίνει είναι σε γενικές γραμμές μαύροι.

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι τα λόγια και οι πράξεις του Τραμπ είναι ευπρόσδεκτα από τους περισσότερους ανθρώπους. «Η ρητορική του έχει βρει απήχηση σε εκατομμύρια Αμερικανούς που αισθάνονται ανασφαλείς στις κοινότητές τους», είπε η Τζάκσον. «Ο πρόεδρος υλοποιεί γρήγορα τις υποσχέσεις του να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις, είτε πρόκειται για υψηλά ποσοστά βίαιης εγκληματικότητας είτε για πολιτικές καταφυγίου που προστατεύουν τους παράνομους μετανάστες».



Η ρητορική του Τραμπ κορυφώνεται σε μια μακρά ιστορία Αμερικανών πολιτικών που παρουσιάζουν τις πόλεις ως εστίες διαφθοράς και κοινωνικής αναταραχής, τόνισε ο Μάικλ Κάζιν, ιστορικός στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν και συγγραφέας του βιβλίου «The Populist Persuasion: An American History» (Η Λαϊκιστική Πειθώ: μια Αμερικανική Ιστορία). Οι αριστεροί λαϊκιστές συχνά απογοητεύονται από την τεράστια ανισότητα πλούτου που επιδεικνύεται στις πόλεις, είπε, ενώ οι δεξιοί λαϊκιστές έχουν αποξενωθεί από τις ελίτ, τους μετανάστες και τις μειονότητες που ζουν εκεί.



«Οι πόλεις είναι τα πιο σύγχρονα μέρη της χώρας από πολλές απόψεις, και πολλοί αγρότες αισθάνονται ότι τους περιφρονούν» παρατήρησε ο Κάζιν. «Και υπάρχει η παλιά αίσθηση ότι οι πραγματικοί παραγωγοί πλούτου στη χώρα ήταν οι αγρότες. Μέχρι τη δεκαετία του 1920 οι αγρότες ήταν η πλειονότητα σε αυτή τη χώρα και η αντίληψη που υπήρχε στην ύπαιθρο ήταν ότι οι πόλεις παρασιτούν».



Ο λαϊκιστής ρήτορας Ουίλιαμ Τζένινγκς Μπράιαν μετέφερε αυτό το μήνυμα με γλαφυρότητα στη Δημοκρατική Εθνική Συνέλευση του 1896. «Κάψτε τις πόλεις σας και φύγετε από τα αγροκτήματά μας και οι πόλεις σας θα ξαναφυτρώσουν ως δια μαγείας», βροντοφώναξε ο Μπράιαν. «Αλλά καταστρέψτε τα αγροκτήματά μας, και το γρασίδι θα φυτρώσει στους δρόμους κάθε πόλης της χώρας».



Το συναίσθημα επιμένει σήμερα, αλλά με διαφορετική χροιά. Μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στη Μινεάπολη το 2020, ξέσπασαν διαμαρτυρίες σε εθνικό επίπεδο κατά της μεταχείρισης των μειονοτήτων από την αστυνομία. Την ίδια περίπου εποχή, η εγκληματικότητα αυξήθηκε εν μέσω των lockdown της εποχής της πανδημίας, πυροδοτώντας μια αντίδραση στις φιλελεύθερες προσπάθειες για τον περιορισμό της αστυνομίας.



Ο ίδιος ο Τραμπ ανήλθε σε εξέχουσα θέση στην αστική κουλτούρα της Νέας Υόρκης, ως μεγιστάνας των ακινήτων που εκτοξεύτηκε στον επιχρυσωμένο επιχειρηματικό και κοινωνικό κόσμο της πόλης. Όταν ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ (Ρεπουμπλικάνος-Τέξας) αντιμετώπιζε τον Τραμπ για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2016, επιτέθηκε στις «αξίες της Νέας Υόρκης» του Τραμπ, εξηγώντας: «Όλοι καταλαβαίνουν ότι οι αξίες στη Νέα Υόρκη είναι κοινωνικά φιλελεύθερες ή υπέρ των αμβλώσεων ή υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων [και] επικεντρώνονται στο χρήμα και τα μέσα ενημέρωσης».



Ο Τραμπ έφυγε σκόπιμα από τη Νέα Υόρκη το 2019 για το λιγότερο αστικό περιβάλλον του Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Το διαζύγιο ήταν συναινετικό. Ο Τραμπ παραπονέθηκε ότι οι επικεφαλής της Νέας Υόρκης του είχαν «φερθεί πολύ άσχημα» ενώ ο τότε κυβερνήτης Άντριου Μ. Κουόμο (Δημοκρατικός) έγραψε στο Twitter: «στα τσακίδια».



Οι συντηρητικοί που κατηγορούν τον «φιλελεύθερο σνομπισμό» για την πρόσφατη εχθρότητα μεταξύ πόλεων και υπαίθρου συχνά επικαλούνται σχόλια που έγιναν το 2008 από τον Μπαράκ Ομπάμα, τότε υποψήφιο για την προεδρία, σχετικά με το γιατί οι ψηφοφόροι στην αγροτική Πενσιλβάνια τείνουν να ψηφίζουν Ρεπουμπλικάνους - ενάντια στα συμφέροντά τους, όπως τα έβλεπε ο ίδιος.



Ο Ομπάμα είπε ότι αυτές οι κοινότητες είχαν υποφέρει δεκαετίες ανεργίας και αθετημένων υποσχέσεων. «Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι πικραίνονται, προσκολλώνται σε όπλα ή θρησκεία ή αντιπάθεια προς ανθρώπους που δεν είναι σαν αυτές, ή σε αντιμεταναστευτικά αισθήματα ή αισθήματα κατά του (διεθνούς) εμπορίου, ως τρόπο να εξηγήσουν τις απογοητεύσεις τους», πρόσθεσε.





Ο Ομπάμα μιλούσε σε μια ιδιωτική εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για πλούσιους δωρητές στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο, κάτι που έκανε τα σχόλια να ακούγονται πιο εμπρηστικά. Αργότερα είπε ότι μετάνιωσε για τα λόγια του.



Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πόλη και η ύπαιθρος αποκλίνουν πολιτικά. Η Έιμι Γουόλτερ, αρχισυντάκτρια του Cook Political Report, δήλωσε ότι ενώ το πλεονέκτημα των Δημοκρατικών στις αστικές περιοχές έχει στην πραγματικότητα μειωθεί ελαφρώς, ο έλεγχος του Τραμπ στην αγροτική Αμερική έχει ενισχυθεί, από ένα προβάδισμα 25% των εκλογέων το 2016 σε 40% το 2024.

Ορισμένοι κάτοικοι μικρών πόλεων στις βόρειες πολιτείες ένιωθαν πίστη στους Δημοκρατικούς τα προηγούμενα χρόνια, είπε η Γουόλτερ, αλλά όχι πια. «Υπήρχε μια προγονική προσκόλληση στο Δημοκρατικό Κόμμα που τώρα έχει εξαφανιστεί εντελώς», είπε.



Αντίθετα, οι πόλεις είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό προπύργια των Δημοκρατικών. Στο Κογκρέσο, οι κορυφαίοι Δημοκρατικοί - ο Τσαρλς Ε. Σούμερ στη Γερουσία και ο Χακίμ Τζέφρις στη Βουλή - προέρχονται από τη Νέα Υόρκη. Οι Ρεπουμπλικάνοι ομόλογοί τους, ο γερουσιαστής Τζον Θουν από τη Νότια Ντακότα και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον από τη Λουιζιάνα, εκπροσωπούν αγροτικές πολιτείες.



Σχεδόν κάθε διαφιλονικούμενη πολιτεία αποτελείται από μία ή δύο πόλεις με βαθύ μπλε χρώμα, περιτριγυρισμένες από μια θάλασσα από κόκκινο. Για τους υποψηφίους κάθε χρώματος, η πρόκληση είναι όλο και περισσότερο να κάνουν «μικροσκοπικές εισβολές σε εχθρικό έδαφος».



Ωστόσο, λίγοι Δημοκρατικοί αμφισβητούν ότι πολλές πόλεις υποφέρουν από πραγματικά προβλήματα.



Το ποσοστό ανθρωποκτονιών ήταν 17% χαμηλότερο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι σε 30 μεγάλες πόλεις, σύμφωνα με έκθεση του Συμβουλίου Ποινικής Δικαιοσύνης. Αλλά η εγκληματικότητα παραμένει σε ορισμένες περιοχές, λένε αξιωματούχοι, και οι κάτοικοι πολλών πόλεων εξακολουθούν να αισθάνονται πολιορκούμενοι από τη βία.



Η έλλειψη στέγασης έχει επίσης ενταθεί τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας στο ρεκόρ των 771.480 Αμερικανών το 2024. Και τουλάχιστον πριν αναλάβει τα καθήκοντά του ο Τραμπ, οι μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης, αντιμετώπιζαν μια εισροή μεταναστών.



Ωστόσο, πολλοί δήμαρχοι παραπονιούνται ότι οι επιτυχημένες προσπάθειες αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων έχουν επισκιαστεί από την επιμονή του Τραμπ να απεικονίζει τις πόλεις ως υπονόμους γεμάτες εγκληματικότητα που μπορούν να διασωθούν μόνο με συντριπτική στρατιωτική δύναμη. Η ύπαιθρος έχει τα δικά της δεινά, σημειώνουν, από τη φτώχεια έως τη χρήση ναρκωτικών, ακόμη και αν είναι συχνά λιγότερο συγκεντρωμένα και προφανή.



Οι πόλεις είναι η επιτομή του αμερικανικού τρόπου ζωής, προσθέτουν οι λάτρεις των αστικών κέντρων, από την καλλιτεχνική σκηνή της Νέας Υόρκης έως τη βιομηχανική δύναμη του Σικάγο και τη μουσική ζωή της Νέας Ορλεάνης - και το να τις υποτιμάμε απλώς ως βρώμικες, βίαιες και αντιαμερικανικές ισοδυναμεί με την υποτίμηση ενός μεγάλου μέρους της ταυτότητας του έθνους.



Ο Λούκας, δήμαρχος του Κάνσας Σίτι, δήλωσε ότι οι αμερικανικές πόλεις είναι βαθιά ενσωματωμένες στον πολιτισμό της χώρας. Ο Πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν, σημείωσε, αποκάλεσε την Αμερική «μια λαμπερή πόλη πάνω σε έναν λόφο». Από την άλλη πλευρά, ο Λούκας είπε, «όλοι μεγαλώσαμε με τον Μπάτμαν» και την ιδέα μιας σκοτεινής μητρόπολης που απαιτεί έναν σωτήρα επειδή ούτε η αστυνομία δεν μπορεί να την ελέγξει.



«Μπορείτε να προσπαθήσετε να δαιμονοποιήσετε την αμερικανική πόλη, αλλά νομίζω ότι η αμερικανική πόλη θα επιμείνει» πρόσθεσε.

Ο Naftali Bendavid ήρθε στην Washington Post τον Ιανουάριο του 2019, μετά από θητείες στην Wall Street Journal, την Chicago Tribune και άλλους ειδησεογραφικούς οργανισμούς. Ήταν ο αρχισυντάκτης της Washington Post στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Πηγή: The Washington Post

