ΗΠΑ - Φρανκ Κάπριο: Ραγίζει καρδιές το τελευταίο μήνυμα του «πιο συμπονετικού δικαστή»

Ραγίζει καρδιές το τελευταίο μήνυμα του Φρανκ Κάπριο, του λεγόμενου «πιο συμπονετικού δικαστή του κόσμου». Ο δημοφιλής Αμερικανός δικαστής πέθανε σε ηλικία 88 ετών μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος. Την προηγούμενη μέρα του θανάτου του, εμφανώς εξαντλημένος, απευθύνθηκε στους ακολούθους του στα κοινωνικά δίκτυα, ζητώντας τους να προσευχηθούν γι' αυτόν.

«Πέρυσι σας ζήτησα να προσευχηθείτε και είναι σαφές ότι το κάνατε επειδή πέρασα μια πολύ δύσκολη περίοδο. Δυστυχώς, είχα μια επιπλοκή και είμαι πίσω στο νοσοκομείο και σας ζητώ να με θυμάστε για άλλη μια φορά στις προσευχές σας. Σας ζητώ ξανά, αν δεν είναι υπερβολικό, να με θυμάστε στις προσευχές σας. Πιστεύω ακράδαντα στη δύναμη της προσευχής. Νομίζω ότι ο Παντοδύναμος μας προσέχει, γι' αυτό σας παρακαλώ να με θυμάστε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κάπριο στο τελευταίο μήνυμά του από το νοσοκομείο.

Ο διάσημος δικαστής των ΗΠΑ και σταρ των Mέσων Κοινωνικής Δικτύωσης πέθανε σε ηλικία 88 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Ο θάνατός του ανακοινώθηκε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, όπου τον θυμούνται για τη «ζεστασιά» και την «ακλόνητη πίστη του στην καλοσύνη των ανθρώπων».

Ο γιος του, Ντέιβιντ Κάπριο, ευχαρίστησε τους θαυμαστές του πατέρα του για την αγάπη και την υποστήριξή τους. Το κοινό τον αγάπησε «για τη συμπόνια και το χιούμορ του» στην αίθουσα του δικαστηρίου, όπως προκύπτει από πλήθος μηνυμάτων μετά τον θάνατό του.

Τα βίντεο με πρωταγωνιστή τον δικαστή Κάπριο, όπου προέδρευε υποθέσεων στην επιτυχημένη εκπομπή του Caught in Providence έχουν καταγράψει δισεκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρίζοντάς του τον τίτλο του «πιο καλού δικαστή στον κόσμο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.