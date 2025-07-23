Νέο αδιέξοδο καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, καθώς οι διαμεσολαβητές από το Κατάρ και την Αίγυπτο απέρριψαν την απάντηση που υπέβαλε η Χαμάς.

Ειδικότερα, η Χαμάς υπέβαλε την Τρίτη το βράδυ στην Ντόχα, μέσω των διαμεσολαβητών της Αιγύπτου και του Κατάρ, την απάντησή της σχετικά με την προτεινόμενη αναδιάταξη των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων επί της πρότασης που προβλέπει εκεχειρία 60 ημερών. Την απάντηση απέρριψαν οι μεσολαβητές, χαρακτηρίζοντάς τη «απαράδεκτη», σύμφωνα με πηγή που επικαλούνται οι Times of Israel.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι στο εσωτερικό της Χαμάς υπάρχουν διαφωνίες για το αν θα ακολουθήσουν σκληρή γραμμή ή θα προχωρήσουν σε αναγκαίους συμβιβασμούς ώστε να επιτευχθεί συμφωνία. Τελικά, η οργάνωση επέλεξε τη σκληρή γραμμή, προκειμένου να διατηρηθεί η εσωτερική συναίνεση.

Οι διαμεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ δήλωσαν στη Χαμάς ότι δεν πρόκειται να διαβιβάσουν την παρούσα απάντησή της στον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και απαίτησαν να κατατεθεί πιο ήπια πρόταση εντός της ημέρας. Η ίδια πηγή προσθέτει ότι η απογοήτευση των μεσολαβητών από τη στάση της Χαμάς βαθαίνει συνεχώς.

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν τις διπλωματικές πιέσεις για την επίτευξη συμφωνίας, με τον ειδικό απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, να αναμένεται να ταξιδέψει στην Ντόχα έως τα τέλη της εβδομάδας. Στόχος του ταξιδιού είναι η οριστικοποίηση της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός και η προώθηση μιας συνολικής συμφωνίας που θα περιλαμβάνει και την απελευθέρωση ομήρων.

Η δήλωση ήρθε λίγο μετά την ενημέρωση της εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τάμι Μπρους, ότι ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, την είχε μόλις ενημερώσει πως ο Γουίτκοφ βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν προς την περιοχή και ότι η Ουάσιγκτον διατηρεί υψηλές προσδοκίες για την επίτευξη συμφωνίας.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη από τις 6 Ιουλίου, με το προσχέδιο συμφωνίας να προβλέπει την απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων και την παράδοση των σορών 18 νεκρών, σε αντάλλαγμα με έναν αριθμό Παλαιστινίων κρατουμένων για λόγους ασφαλείας, αριθμός που παραμένει υπό διαπραγμάτευση, στο πλαίσιο εκεχειρίας 60 ημερών.

Μόλις ξεκινήσει η προσωρινή κατάπαυση του πυρός, οι δύο πλευρές αναμένεται να προχωρήσουν σε συνομιλίες για τους όρους μιας μόνιμης εκεχειρίας και την απελευθέρωση των υπόλοιπων 22 ομήρων, εκ των οποίων περίπου 10 εκτιμάται ότι είναι ακόμη εν ζωή.



Πηγή: skai.gr

