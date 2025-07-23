Λογαριασμός
Τραγωδία με αεροπλάνο που κατέπεσε σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία - Δείτε βίντεο

Ανατριχιαστικές εικόνες τραβήχτηκαν από τις 2 κάμερες που παρακολουθούν αυτό το τμήμα του δρόμου καθημερινά - Απεικονίζουν τις τελευταίες στιγμές του αεροπλάνου 

Ιταλία

Ένα διθέσιο ιδιωτικό αεροσκάφος κατέπεσε στον αυτοκινητόδρομο A21, έξω από την πόλη Μπρέσια της βόρειας Ιταλίας. Οι δυο επιβαίνοντες, ένας δικηγόρος από το Μιλάνο και η σύντροφός του, έχασαν τη ζωή τους.

Μετά την πτώση το αεροσκάφος εξερράγη και τυλίχθηκε στις φλόγες, στο κέντρο του αυτοκινητοδρόμου. Πολλοί οδηγοί κατάφεραν να περάσουν με τα ΙΧ τους σχεδόν μέσα από τις φλόγες. Τρεις άνθρωποι τραυματίσθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και, όπως έγινε γνωστό, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι υπεύθυνοι των ερευνών δεν μπόρεσαν ακόμη να εξακριβώσουν αν το τραγικό αυτό συμβάν οφείλεται σε ξαφνική λιποθυμία του πιλότου ή σε μηχανική βλάβη.

Πηγή: skai.gr

TAGS: αεροπλάνο Συντριβή αεροσκάφους Ιταλία
