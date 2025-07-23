Ένα διθέσιο ιδιωτικό αεροσκάφος κατέπεσε στον αυτοκινητόδρομο A21, έξω από την πόλη Μπρέσια της βόρειας Ιταλίας. Οι δυο επιβαίνοντες, ένας δικηγόρος από το Μιλάνο και η σύντροφός του, έχασαν τη ζωή τους.

Μετά την πτώση το αεροσκάφος εξερράγη και τυλίχθηκε στις φλόγες, στο κέντρο του αυτοκινητοδρόμου. Πολλοί οδηγοί κατάφεραν να περάσουν με τα ΙΧ τους σχεδόν μέσα από τις φλόγες. Τρεις άνθρωποι τραυματίσθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και, όπως έγινε γνωστό, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

✈️🔥 A plane crashed onto a busy highway in Italy — several cars passed through a wall of fire



According to Brescia Today, the cause of the crash remains unknown.



On board were a 75-year-old man and a 60-year-old woman. They both died. pic.twitter.com/65JdtqyS0D — NEXTA (@nexta_tv) July 23, 2025

Οι υπεύθυνοι των ερευνών δεν μπόρεσαν ακόμη να εξακριβώσουν αν το τραγικό αυτό συμβάν οφείλεται σε ξαφνική λιποθυμία του πιλότου ή σε μηχανική βλάβη.

Πηγή: skai.gr

