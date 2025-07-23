Eurofighter: Νέα εποχή στη συνεργασία Ην. Βασιλείου-Τουρκίας

Με ενθουσιασμό υποδέχεται ο φιλοκυβερνητικός Τύπος της Τουρκίας την ανακοίνωση για την επικείμενη συμφωνία αποδοχής του Eurofighter Typhoon από την Άγκυρα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο της Λονδίνου στην αμυντική συνεργασία των δύο χωρών.

Επίσημη Συνεργασία Τουρκίας - Βρετανίας για το Eurofighter Typhoon

Κατά την έναρξη της 17ης Διεθνούς Έκθεσης Αμυντικής Βιομηχανίας στην Κωνσταντινούπολη, ο Tούρκος υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, συνάντησε τον Βρετανό ομόλογό του Τζον Χίλι και υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας που ανοίγει τον δρόμο για την πλήρη αποδοχή του Eurofighter Typhoon από την Τουρκία.

Το σχετικό έγγραφο επίσημα ενισχύει τις σχέσεις των δύο χωρών, ενώ, όπως σημειώνει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, οι δύο υπουργοί «επιβεβαίωσαν την ισχύ της τουρκοβρετανικής συνεργασίας», υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαχρονικής τους αμυντικής σχέσης μέσω του ΝΑΤΟ και την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση των προσπαθειών τους στο πεδίο της αμυντικής βιομηχανίας και ασφάλειας.

Επισημαίνεται πως με την αποδοχή του Eurofighter Typhoon, η Τουρκία ενισχύει σημαντικά τις προηγμένες αεροπορικές της δυνατότητες, ενώ παράλληλα ενδυναμώνονται τα δίκτυα συνεργασίας των δύο χωρών ως βασικών συμμάχων του ΝΑΤΟ.

Η Στρατηγική Κίνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και ο Ρόλος της Γερμανίας

Η συμφωνία αυτή εκλαμβάνεται ως μια στρατηγική κίνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, που ενισχύει περαιτέρω τη συνεργασία σε κρίσιμα αμυντικά έργα και προωθεί τη βιομηχανική σύμπραξη μέσω αμοιβαίας αγοράς εξοπλισμών υψηλής τεχνολογίας, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση.

Το θέμα της προμήθειας Eurofighter από την Τουρκία απασχολούσε έντονα τον διεθνή Τύπο τις τελευταίες εβδομάδες, με αναφορές στη στάση του νέου Γερμανού καγκελάριου, ο οποίος έδωσε το «πράσινο φως» για την εξαγωγή του πολεμικού αεροσκάφους. Ωστόσο, η τελική πρωτοβουλία ανήκε στο Λονδίνο, όπως καταγράφεται και από τη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Στάρμερ, όπου συζητήθηκαν οι επόμενες κινήσεις στο θέμα των Eurofighter.

Η εφημερίδα Χουριέτ αναδεικνύει τον ρόλο του Γερμανού καγκελαρίου και τη δήλωση του Μερτς, ότι «οι διαπραγματεύσεις πλησίαζαν σε μια απόφαση που θα επέτρεπε την άδεια εξαγωγής», υπογραμμίζοντας τη σημασία της ευρωπαϊκής συγκατάθεσης. Όπως όλα δείχνουν, η Άγκυρα πετυχαίνει έναν σημαντικό στρατηγικό της στόχο, ενισχύοντας αισθητά τη θέση της στον αμυντικό σχεδιασμό της συμμαχίας.

Πηγή: Deutsche Welle

