Με σφοδρότητα συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις, λίγο πριν την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όπως δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ορμώμενος από το συγκεκριμένο γεγονός επανέλαβε το πάγιο αίτημα της χώρας του για πλήρη κατάπαυση του πυρός.

Όπως τόνισε ο ίδιος, με ανάρτησή του στο X: «Σήμερα, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στην Τουρκία, οι εκπρόσωποι της Ουκρανίας θα επιμείνουν για άλλη μια φορά στην ανάγκη για επείγουσα και πλήρη κατάπαυση του πυρός, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής τέτοιων επιθέσεων σε πολιτικές υποδομές».

Με τη φράση «τέτοιες επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές», ο Ουκρανός Πρόεδρος αναφερόταν στο ότι σήμερα έμειναν χωρίς ρεύμα 220.000 πολίτες εξαιτίας επιθέσεων από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ενεργειακές υποδομές.

«Όλη μέρα σήμερα, βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες αποκατάστασης στην περιοχή Σούμι μετά την επίθεση από ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ενεργειακές υποδομές. Λόγω των ζημιών στις εγκαταστάσεις, περισσότεροι από 220.000 πολίτες στην περιοχή Σούμι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα - δηλαδή εκατοντάδες χιλιάδες ουκρανικές οικογένειες».

All day today, recovery efforts have been underway in the Sumy region following the Russian drone strike. I am grateful to all our repair crews and to everyone in the energy sector who is restoring normal power supply.



Russian drones struck energy infrastructure. Due to the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 23, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.