Ισραήλ: Απορρίπτει την έκκληση 25 χωρών για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

«Αν η Χαμάς σας αγκαλιάζει, βρίσκεστε σε λάθος πλευρά» δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ, επικρίνοντας την έκκληση των 25 χωρών για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.



«Ο έπαινος της Χαμάς για τη δήλωση της ομάδας χωρών είναι η καλύτερη απόδειξη του λάθους που έκαναν – εν μέρει από καλές προθέσεις και εν μέρει από εμμονή με το Ισραήλ» δηλώνει σε ανάρτησή του στο X.

«Βρισκόμαστε σε μια πολύ ευαίσθητη στιγμή στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάπαυση του πυρός. Η Χαμάς εδραιώνει τις θέσεις της και αρνείται την κατάπαυση του πυρός και ταυτόχρονα διεξάγει μια ψευδή εκστρατεία που παραπλανά πολλούς στη διεθνή κοινότητα. Οι χώρες πρέπει να ενεργήσουν υπεύθυνα και να αποφύγουν να κατευθύνονται από τα χέρια της Χαμάς!»

If Hamas embraces you - you are in the wrong place.

Hamas’s praise for the statement by the group of countries is the best proof of the mistake they made – part of them out of good intentions and part of them out of an obsession against Israel.

We are at a very sensitive moment… pic.twitter.com/ZLr7y0KdqD — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) July 21, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.