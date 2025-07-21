Λογαριασμός
Ισραηλινός ΥΠΕΞ κατά της έκκλησης των 25 χωρών: «Αν η Χαμάς σας αγκαλιάζει, βρίσκεστε σε λάθος πλευρά»

«Ο έπαινος της Χαμάς (...) είναι η καλύτερη απόδειξη του λάθους που έκαναν – εν μέρει από καλές προθέσεις και εν μέρει από εμμονή με το Ισραήλ»

Ισραήλ: Απορρίπτει την έκκληση 25 χωρών για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

«Αν η Χαμάς σας αγκαλιάζει, βρίσκεστε σε λάθος πλευρά» δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ, επικρίνοντας την έκκληση των 25 χωρών για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Ο έπαινος της Χαμάς για τη δήλωση της ομάδας χωρών είναι η καλύτερη απόδειξη του λάθους που έκαναν – εν μέρει από καλές προθέσεις και εν μέρει από εμμονή με το Ισραήλ» δηλώνει σε ανάρτησή του στο X.

«Βρισκόμαστε σε μια πολύ ευαίσθητη στιγμή στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάπαυση του πυρός. Η Χαμάς εδραιώνει τις θέσεις της και αρνείται την κατάπαυση του πυρός και ταυτόχρονα διεξάγει μια ψευδή εκστρατεία που παραπλανά πολλούς στη διεθνή κοινότητα. Οι χώρες πρέπει να ενεργήσουν υπεύθυνα και να αποφύγουν να κατευθύνονται από τα χέρια της Χαμάς!»

