Νέες κατηγορίες κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα, Παρασκευή η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς λέγοντας ότι μπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και για την απελευθέρωση των ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς δήλωσε την Παρασκευή ότι ενώ η οργάνωση τάσσεται υπέρ της επίτευξης προσωρινής εκεχειρίας στον πόλεμο της Γάζας, εάν δεν επιτευχθεί τέτοια συμφωνία στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις, θα μπορούσε να επιστρέψει στην επιμονή της για μια πλήρη συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η Χαμάς έχει επανειλημμένα προσφερθεί να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα και να συνάψει μια μόνιμη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, το Ισραήλ όμως το αρνήθηκε, είπε ο Άμπου Ομπέιντα σε τηλεοπτική ομιλία του.

Οι Άραβες μεσολαβητές, Κατάρ και Αίγυπτος, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, φιλοξένησαν περισσότερες από 10 ημέρες συνομιλιών σχετικά με μια πρόταση που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ για 60ήμερη εκεχειρία στον πόλεμο που έχει καταστρέψει τον παλαιστινιακό θύλακα.

Στο πλαίσιο της πιθανής συμφωνίας, 10 όμηροι που κρατούνταν στη Γάζα θα επιστραφούν μαζί με τις σορούς 18 άλλων σε διάστημα 60 ημερών. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει έναν αριθμό κρατουμένων Παλαιστινίων.

«Εάν ο εχθρός παραμείνει πεισματάρης και αποφύγει αυτόν τον γύρο όπως έχει κάνει κάθε φορά στο παρελθόν, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την επιστροφή σε μερικές συμφωνίες ή στην πρόταση των 10 αιχμαλώτων», δήλωσε ο Άμπου Ομπέιντα.

Οι διαφωνίες παραμένουν σχετικά με τους χάρτες της αποχώρησης του ισραηλινού στρατού, τους μηχανισμούς παράδοσης βοήθειας στη Γάζα και τις εγγυήσεις ότι οποιαδήποτε τελική εκεχειρία θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι της Χαμάς που μίλησαν στο Reuters την Παρασκευή.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι συνομιλίες δεν έχουν καταλήξει σε κάποια πρόοδο στα υπό συζήτηση ζητήματα.

Η Χαμάς λέει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου, ενώ ο Νετανιάχου λέει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν η Χαμάς αφοπλιστεί και οι ηγέτες της εκδιωχθούν από τη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.