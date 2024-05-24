Ο φόβος ότι η Ρωσία ενδέχεται να εξαπολύσει επίθεση εναντίον μιας χώρας μέλους του ΝΑΤΟ είναι αβάσιμος, εκτίμησε σήμερα ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, ενώ πρόσθεσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δείχνει τα όρια των δυνατοτήτων της Μόσχας.

Η Ουγγαρία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, αρνείται να προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή στη χώρα τον Φεβρουάριο του 2022. Η Βουδαπέστη επιθυμεί επίσης να εξαιρεθεί από το μακροπρόθεσμο σχέδιο του ΝΑΤΟ στήριξης της Ουκρανίας, με τον Ούγγρο υπουργό Εξωτερικών να το χαρακτηρίζει «παράλογη αποστολή».

Ο εθνικιστής Ορμπάν, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2010, τονίζει κατά την προεκλογική του εκστρατεία για τις ευρωεκλογές ότι η ψήφος των πολιτών θα καθορίσει την πορεία του πόλεμου και της ειρήνης στην Ευρώπη.

«Ο ρωσικός στρατός βρίσκεται σε έναν σοβαρό και δύσκολο πόλεμο με τους Ουκρανούς», δήλωσε ο Ορμπάν στον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό. «Αν οι Ρώσοι ήταν αρκετά δυνατοί για να νικήσουν τους Ουκρανούς με τη μία, θα το είχαν ήδη κάνει», εκτίμησε.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός σημείωσε εξάλλου ότι οι στρατιωτικές ικανότητες του ΝΑΤΟ ξεπερνούν κατά πολύ αυτές της Ουκρανίας, κατά συνέπεια είναι απίθανο η Ρωσία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα να εξαπολύσει επίθεση εναντίον του ΝΑΤΟ.

«Δεν θεωρώ λογικό η Ρωσία, η οποία δεν μπορεί καν να κερδίσει την Ουκρανία, ξαφνικά να έρθει και να καταπιεί ολόκληρο τον δυτικό κόσμο», επεσήμανε. «Οι πιθανότητες να συμβεί αυτό είναι εξαιρετικά μικρές».

Ο Ορμπάν είπε ότι θεωρεί τις προειδοποιήσεις για τη ρωσική απειλή προοίμιο μιας μεγαλύτερης εμπλοκής της Δύσης στον ουκρανικό πόλεμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.