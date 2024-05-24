Μετά την είδηση ότι ο ισραηλινός στρατός εντόπισε τις σορούς τριών ακόμα ομήρων στη Γάζα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Μαζί με τον λαό του Ισραήλ, η σύζυγός μου Σάρα και εγώ σκύβουμε την κεφαλή μας με βαθύτατη οδύνη και στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών που θρηνούν τη δύσκολη αυτή ώρα.

Έχουμε εθνική και ηθική υποχρέωση να κάνουμε το παν να επιστρέψουμε στην πατρίδα τους ομήρους μας - ζωντανούς και νεκρούς - και αυτό ακριβώς κάνουμε.

Συγχαίρω τις δυνάμεις των IDF και όλες τις υπηρεσίες ασφαλείας για το απαράμιλλο θάρρος τους στα εδάφη του εχθρού, για να επιστρέψουν τις σορούς στις οικογένειές τους για μια σωστή ταφή».

Πηγή: skai.gr

