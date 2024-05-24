Κίνα: Οκτώ νεκροί από επίθεση αγνώστου με μαχαίρι

'Ενας άνδρας σκότωσε οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε έναν άλλο με μαχαίρι στην κεντρική Κίνα, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τις τοπικές αρχές.

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην πόλη Σιαογκάν, στην επαρχία Χουμπέι, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση CCTV.

Η ζωή του τραυματία δεν διατρέχει κίνδυνο, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο Νέα Κίνα.

Ο ύποπτος, ένας 53χρονος με το επώνυμο Λου, συνελήφθη από την αστυνομία, σύμφωνα με το CCTV. Στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί για ψυχιατρικά προβλήματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία διευκρίνισε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα.

Επεισόδια με πυροβολισμούς είναι εξαιρετικά σπάνια στην Κίνα, μια χώρα που απαγορεύει στους πολίτες της να κατέχουν πυροβόλα όπλα, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ένα κύμα επιθέσεων με μαχαίρι.

Την Δευτέρα, μια γυναίκα που κρατούσε μαχαίρι σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους τέσσερις σε Δημοτικό σχολείο στην κεντρική επαρχία Τζιανγκσί.

Στις αρχές Μαΐου, επίθεση με μαχαίρι άφησε πίσω της δύο νεκρούς και 21 τραυματίες σε νοσοκομείο στην επαρχία Γιουνάν (νοτιοδυτικά).

Τον Αύγουστο του 2023 στην ίδια επαρχία, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι που πραγματοποίησε ένας άνδρας με ιστορικό ψυχικών διαταραχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

