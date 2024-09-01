Πορτογαλία: Πέντε νεκροί ο απολογισμός της συντριβής ελικοπτέρου στον ποταμό Δούρο

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου ο αγνοούμενος επιβάτης του ελικοπτέρου που συνετρίβη την Παρασκευή στον ποταμό Δούρο, στη βόρεια Πορτογαλία.

Το ελικόπτερο, τύπου AS350 Écureuil, επέστρεφε στη βάση του από αποστολή πυρόσβεσης, όταν συνετρίβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο 44χρονος πιλότος επέζησε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για να δεχθεί ιατρική φροντίδα, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Πέντε μέλη της πορτογαλικής Εθνοφρουράς (GNR), ηλικίας 29-45 ετών, βρήκαν τον θάνατο.

Η επιχείρηση ανέλκυσης των συντριμμιών του ελικοπτέρου δεν έχει ολοκληρωθεί, όπως άλλωστε και η έρευνα για την εξακρίβωση των αιτίων του δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

