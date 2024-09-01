Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της Τασμανίας έχουν μείνει σήμερα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, εξαιτίας των ισχυρών καταιγίδων που σαρώνουν το νησί στα νότια της ηπειρωτικής Αυστραλίας.

«Περίπου 30.000 καταναλωτές δεν έχουν ρεύμα σε όλη την πολιτεία», ανέφερε το πρωί η TasNetworks, η κρατική εταιρεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Τασμανία.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε ότι το ψυχρό μέτωπο απομακρύνεται από την Τασμανία, αλλά ένα δεύτερο προβλέπεται στην περιοχή τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Οι τοπικές αρχές έχουν εκδώσει προειδοποίηση για πλημμύρες, οι οποίες ενδέχεται να αποκλείσουν απομακρυσμένες κοινότητες. Ο επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης Μικ Λόου υπογράμμισε πως υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να πλημμυρίσουν ακίνητα και να είναι απροσπέλαστοι οι δρόμοι σε ορισμένα σημεία. Το προηγούμενο 24ωρο το τηλεφωνικό κέντρο είχε δεχθεί 330 κλήσεις για βοήθεια, όπως είπε.

Η Τασμανία απέχει 445 χιλιόμετρα από τη Μελβούρνη. Παρότι έχει έκταση 68.332 τετραγωνικών χιλιομέτρων, το νησί είναι αραιοκατοικημένο, με 570.000 κατοίκους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.