Αρκετές σορούς που ενδέχεται να ανήκουν σε Ισραηλινούς ομήρους της Χαμάς, εντόπισαν άντρες του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας.

Στη σχετική ενημέρωση που παρείχαν το βράδυ του Σαββάτου, οι IDF ανέφεραν πως «σε αυτό το στάδιο, οι δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν στην περιοχή και διεξάγουν μια διαδικασία για την ανάσυρση και ταυτοποίηση των σορών, η οποία θα διαρκέσει αρκετές ώρες».

Επιπλέον, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τον κόσμο να μην διαδίδει ανεπιβεβαίωτες φήμες.

Ωστόσο, αναβρασμός επικρατεί στις οικογένεις των ομήρων που βρίσκονται στο Ισραήλ.

Μάλιστα, το γραφείο που τους εκπροσωπεί, εξέδωσε ανακοίνωση κατά του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας πως αν οι ταυτοποιήσεις επιβεβαιώσουν το χειρότερο σενάριο, τότε η αυριανή ημέρα για το Ισραήλ θα είναι πολύ διαφορετική.

«Ο Νετανιάχου εγκατέλειψε τους ομήρους, αυτό επιβεβαιώνεται πλέον. Από αύριο η χώρα θα τρέμει, καλούμε το κοινό να προετοιμαστεί» σημειώνεται μεταξύ άλλων.

Ερωτηθείς για το θέμα ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σημείωσε πως «πρέπει να περιμένουμε τις ταυτοποιήσεις».

