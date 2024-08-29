Η ισραηλινή κυβέρνηση υπολογίζει ότι 251 όμηροι απήχθησαν στη διασυνοριακή επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 70 όμηροι πιστεύεται ότι εξακολουθούν να είναι ζωντανοί και σε αιχμαλωσία στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς ωστόσο το Ισραήλ να δίνει πλήρη στοιχεία για τις εκτιμήσεις του, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post.

Από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, 117 όμηροι που κρατούνταν στη Γάζα απελευθερώθηκαν. Οι περισσότεροι, συμπεριλαμβανομένων 81 Ισραηλινών και δύο Αμερικανών, αφέθηκαν ελεύθεροι στο πλαίσιο μιας συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τον Νοέμβριο. Άλλοι - συμπεριλαμβανομένων δύο ακόμη Αμερικανών - αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι ή διασώθηκαν εκτός της συμφωνίας.

Τόσο ο αριθμός των ομήρων που έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της αιχμαλωσίας, όσο και η ηλικία, το φύλο και η εθνικότητα όσων παραμένουν στη Γάζα δεν είναι σαφείς. Το Ισραήλ έχει υπολογίσει ότι η πλειονότητα έχει ισραηλινή υπηκοότητα και είναι άνδρες ενώ παραμένει άγνωστος το πόσοι από αυτούς είναι μέλη του ισραηλινού στρατού. Πέντε Αμερικανοί όμηροι εξακολουθούν να είναι ζωντανοί στη Γάζα ενώ οι σοροί άλλων τριών παραμένουν εκεί, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ενώ η Χαμάς κρατά τους περισσότερους από τους ομήρους, ορισμένοι πιστεύεται ότι κρατούνται από άλλες μαχητικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, της οποίας μαχητές συμμετείχαν επίσης στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς για τον θάνατο ορισμένων ομήρων ενώ έχει αναφέρει παράλληλα ότι τουλάχιστον τρεις σκοτώθηκαν στη διάρκεια δικών του επιχειρήσεων. Από την πλευρά της, η Χαμάς υποστηρίζει ότι ορισμένοι όμηροι έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές επιδρομές. Η Washington Post δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς καμίας πλευράς.

Υπολογίζεται ότι 70 όμηροι παραμένουν στη Γάζα

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού εκτιμά ότι 103 όμηροι κρατούνται ακόμη στη Γάζα εκ των οποίων οι 33 είναι νεκροί, διαμορφώνοντας τον εκτιμώμενο αριθμό των ζωντανών ομήρων σε 70.

Το Ισραήλ καταμετρά στους ομήρους όλους τους ανθρώπους που οδηγήθηκαν στις 7 Οκτωβρίου στη Γάζα, είτε είναι ζωντανοί είτε νεκροί. Ο κατάλογος του Ισραήλ φαίνεται επίσης να περιλαμβάνει ορισμένους που σκοτώθηκαν κατά την επίθεση και οι σοροί τους μεταφέρθηκαν στη Γάζα.

Τα μόνα παιδιά στη λίστα με τους εναπομείναντες ομήρους του Ισραήλ είναι ο Κφιρ Μπίπμας, ο οποίος ήταν 9 μηνών όταν απήχθη, και ο αδελφός του Αριέλ, ο οποίος ήταν 4 ετών τότε. Το Ισραήλ είπε ότι αξιολογεί τους ισχυρισμούς της Χαμάς ότι τα παιδιά και η μητέρα τους, Σίρι, σκοτώθηκαν.

Επτά από τους υπόλοιπους ομήρους είναι ξένοι υπήκοοι, σύμφωνα με το Ισραήλ: έξι πολίτες της Ταϊλάνδης και ένας υπήκοος Νεπάλ.

Τουλάχιστον 64 όμηροι είναι νεκροί

Εκτός από τους 33 ομήρους για τους οποίους το Ισραήλ λέει ότι σκοτώθηκαν αλλά παραμένουν τα σώματά τους στη Γάζα, αναφέρει ότι έχει ανασύρει 31 σορούς.

Οι όμηροι που το Ισραήλ πιστεύει ότι σκοτώθηκαν αλλά δεν έχουν ανακτηθεί περιλαμβάνουν έναν που σκοτώθηκε στη διάρκεια προσπάθειας διάσωσης, επίσης έναν υπήκοο Τανζανίας και δύο υπηκόους Ταϊλάνδης.

Αριθμός ομήρων που αφέθηκαν ελεύθεροι: 117

Η πλειονότητα των ομήρων που απελευθερώθηκαν συνέβη κατά τη διάρκεια μιας συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους από το Ισραήλ, η οποία ξεκίνησε στις 24 Νοεμβρίου. Αρχικά η συμφωνία ήταν τετραήμερη αλλά παρατάθηκε πολλές φορές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πίεσαν για μια ευρύτερη συμφωνία που θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει την απελευθέρωση ανδρών και στρατιωτικού προσωπικού, αλλά οι διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν και οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν την 1η Δεκεμβρίου.

78 Ισραηλινοί και όμηροι διπλής υπηκοότητας αφέθηκαν ελεύθεροι στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής. Το Ισραήλ απελευθέρωσε 240 Παλαιστίνιους κρατούμενους, όλοι γυναίκες ή έφηβοι.

3 Ισραηλινοί Ρώσοι διπλής υπηκοότητας αφέθηκαν ελεύθεροι στο πλαίσιο ξεχωριστής συμφωνίας μεταξύ της Χαμάς και του Κρεμλίνου.

24 αλλοδαποί υπήκοοι - 23 Ταϊλανδοί και ένας Φιλιππινέζος - αφέθηκαν ελεύθεροι, εκτός της συμφωνίας ανταλλαγής.

12 αφέθηκαν ελεύθεροι ή διασώθηκαν εκτός της συμφωνίας. Τέσσερις απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς και ένας διασώθηκε σε ισραηλινή επιχείρηση τον Οκτώβριο του 2023. Άλλοι δύο διασώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις τον Φεβρουάριο του 2024, τέσσερις τον Ιούνιο του 2024 και ένας τον Αύγουστο του 2024.



Πηγή: skai.gr

