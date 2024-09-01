Μπάιντεν: Πιστεύω πως είμαστε στα πρόθυρα συμφωνίας για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί σύντομα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, εμφανίστηκε ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

«Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κλείσουμε τη συμφωνία, όλοι είπαν ότι συμφωνούν στις αρχές» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ από το Ντέλαγουερ, προσθέτοντας πως κατά τη γνώμη του τα μέρη βρίσκονται «στα πρόθυρα μιας συμφωνίας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει έρθει η ώρα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος.

Ο Τζο Μπάιντεν ανέφερε επίσης ότι έμαθε για την ανακάλυψη σορών στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά σημείωσε ότι δεν είναι σίγουρος για τον ακριβή αριθμό τους και ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την ταυτοποίησή τους.

Πηγή: skai.gr

