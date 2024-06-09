Τουλάχιστον 274 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες και 698 τραυματίστηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στον προσφυγικό καταυλισμό αλ Νουσέιρατ στην κεντρική Γάζα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Οι άμαχοι σκοτώθηκαν στην επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, η οποία κατέστησε δυνατή την απελευθέρωση τεσσάρων ομήρων που κρατούνταν από την Χαμάς στον παλιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με το Ισραήλ.

Δείτε: Βίντεο από τη στιγμή της διάσωσης των 4 Ισραηλινών ομήρων

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς ζήτησε την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την «αιματηρή σφαγή που διέπραξαν οι ισραηλινές δυνάμεις» στον προσφυγικό καταυλισμό.

Την ίδια ώρα, ο Αμπού Ουμπάιντα, ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, των Ταξιαρχιών αλ-Κάσαμ, δήλωσε ότι μερικοί όμηροι σκοτώθηκαν κατά την επιχείρηση απελευθέρωσης ομήρων του Ισραήλ στον αλ-Νουσέιρατ και σε παρακείμενες περιοχές.

Στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 37.084 Παλαιστίνιοι και έχουν τραυματιστεί 84.494 από την 7η Οκτωβρίου, αναφέρει το υπουργείο σε μια ανακοίνωση.

