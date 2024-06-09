Λίγες ώρες μετά τη διάσωσή της, ύστερα από οκτώ μήνες ομηρίας στη Λωρίδα της Γάζας, η Νόα Αργκαμάνι έσπευσε σε νοσοκομείο του Τελ Αβίβ για να βρεθεί στο πλευρό της μητέρα της, η οποία είναι καρκινοπαθής τελικού σταδίου.

Rescued hostage Noa Argamani has been finally reunited with her mother, who is suffering from stage 4 terminal brain cancer.



Hours after being released from her medical checkup in Israel, Noa travelled to visit her mother at Sourasky Medical Center in Tel Aviv, where she is… pic.twitter.com/qnpFDV2svk June 8, 2024

Το πρόσωπο της Αργκαμάνι είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα μεταξύ των αιχμαλώτων που απήχθησαν από μαχητές της Χαμάς κατά την αιματηρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Οι δραματικές εικόνες της απαγωγής της με μοτοσικλέτα, με την 26χρονη να εκλιπαρεί για τη ζωή της, προσπαθώντας απεγνωσμένα να αγγίξει τον σύντροφό της που ακολουθούσε σε μικρή απόσταση, έκαναν τον γύρο του κόσμου. Ο 30χρονος Αβινατάν Ορ παραμένει αιχμάλωτος της Χαμάς.

Η Νόα Αργκαμάνι διασώθηκε χθες Σάββατο μαζί με άλλους τρεις ομήρους, κατά την έφοδο ισραηλινών κομάντος σε πολυκατοικία στο κέντρο της Γάζας.

«Είμαι τόσο χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ», είπε σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον πρόεδρο του Ισραήλ, περιτριγυρισμένη από συγγενείς και φίλους της. Λίγο αργότερα, καταχειροκροτήθηκε όταν έφθασε σε νοσοκομείο του Τελ Αβίβ όπου η μητέρα της, Λιόρα, νοσηλεύεται με καρκίνο του εγκεφάλου σε τελικό στάδιο.

Τον περασμένο Οκτώβριο, μετά την απαγωγή της κόρης της στο μουσικό φεστιβάλ Nova που διεξαγόταν στην έρημο Νεγκέβ, η 61χρονη Λιόρα Αργκαμάνι ρωτήθηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη πώς φανταζόταν τη στιγμή της επανένωσης. «Ας μπορέσω τουλάχιστον να την αγκαλιάσω ξανά», απάντησε.

Ο διοικητής του νοσοκομείου, ο καθηγητής Ρόνι Γκάμζου, περιέγραψε την κατάσταση της μητέρας ως «περίπλοκη και δύσκολη». Διευκρίνισε όμως ότι η Νόα Αργκαμάνι μπόρεσε να επικοινωνήσει με τη μητέρα της, η οποία αντιλήφθηκε την παρουσία της. «Τους τελευταίους οκτώ μήνες προσπαθούσαμε να τη διατηρήσουμε σε ένα επίπεδο που θα μπορούσε να επικοινωνεί», είπε ο Γκάμζου.

Ο πατέρας της απελευθερωθείσας ομήρου, ο Γιακόβ Αργκαμάνι, βρέθηκε κοντά στην κόρη του από τη στιγμή που προσγειώθηκε το στρατιωτικό ελικόπτερο με τους διασωθέντες από τη Λωρίδα της Γάζας. «Σήμερα είναι τα γενέθλια μου, τέτοιο δώρο δεν μπορούσα να φανταστώ πότε ότι θα έπαιρνα», είπε περιχαρής.

Noa Argamani's dad Yaakov receives his birthday cake.



He finally got his daughter back 8 months after she was kidnapped by Hamas.



He said: "This is the best gift I could have ever asked for"

pic.twitter.com/u8rowvoIcS — 南洋辉叔 Uncle Hui (@alexcmhwee) June 8, 2024

IDF Yamam forces heroically rescued four Israeli hostages from Hamas captivity in Gaza. The hostages are:

Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27), and Shlomi Ziv (40)



Watch as Noa is reunited with her father! pic.twitter.com/bHXvNXsbpI — Brooke Goldstein (@GoldsteinBrooke) June 8, 2024

Περισσότεροι από 360 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την αιματοχυσία που προκάλεσαν ένοπλοι στο μουσικό φεστιβάλ Nova, ενώ άλλοι 40 απήχθησαν από μαχητές της Χαμάς, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Κοντά στο νοσοκομείο Σουράσκι, στο κέντρο του Τελ Αβίβ, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να γιορτάσει την διάσωση των τεσσάρων ομήρων και να ζητήσει την απελευθέρωση των 115 απαχθέντων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.