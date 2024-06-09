Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισραήλ: Ύστερα από 8 μήνες ομηρίας, η Νόα Αργκαμάνι αγκαλιάζει τη μητέρα της που είναι καρκινοπαθής τελικού σταδίου (Βίντεο)

Το πρόσωπο της Αργκαμάνι είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα μεταξύ των αιχμαλώτων που απήχθησαν από μαχητές της Χαμάς κατά την αιματηρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Noa Argamani

Λίγες ώρες μετά τη διάσωσή της, ύστερα από οκτώ μήνες ομηρίας στη Λωρίδα της Γάζας, η Νόα Αργκαμάνι έσπευσε σε νοσοκομείο του Τελ Αβίβ για να βρεθεί στο πλευρό της μητέρα της, η οποία είναι καρκινοπαθής τελικού σταδίου.

Το πρόσωπο της Αργκαμάνι είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα μεταξύ των αιχμαλώτων που απήχθησαν από μαχητές της Χαμάς κατά την αιματηρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Οι δραματικές εικόνες της απαγωγής της με μοτοσικλέτα, με την 26χρονη να εκλιπαρεί για τη ζωή της, προσπαθώντας απεγνωσμένα να αγγίξει τον σύντροφό της που ακολουθούσε σε μικρή απόσταση, έκαναν τον γύρο του κόσμου. Ο 30χρονος Αβινατάν Ορ παραμένει αιχμάλωτος της Χαμάς.

Η Νόα Αργκαμάνι διασώθηκε χθες Σάββατο μαζί με άλλους τρεις ομήρους, κατά την έφοδο ισραηλινών κομάντος σε πολυκατοικία στο κέντρο της Γάζας.

«Είμαι τόσο χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ», είπε σε τηλεφωνική επικοινωνία της με τον πρόεδρο του Ισραήλ, περιτριγυρισμένη από συγγενείς και φίλους της. Λίγο αργότερα, καταχειροκροτήθηκε όταν έφθασε σε νοσοκομείο του Τελ Αβίβ όπου η μητέρα της, Λιόρα, νοσηλεύεται με καρκίνο του εγκεφάλου σε τελικό στάδιο.

Τον περασμένο Οκτώβριο, μετά την απαγωγή της κόρης της στο μουσικό φεστιβάλ Nova που διεξαγόταν στην έρημο Νεγκέβ, η 61χρονη Λιόρα Αργκαμάνι ρωτήθηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη πώς φανταζόταν τη στιγμή της επανένωσης. «Ας μπορέσω τουλάχιστον να την αγκαλιάσω ξανά», απάντησε.

Ο διοικητής του νοσοκομείου, ο καθηγητής Ρόνι Γκάμζου, περιέγραψε την κατάσταση της μητέρας ως «περίπλοκη και δύσκολη». Διευκρίνισε όμως ότι η Νόα Αργκαμάνι μπόρεσε να επικοινωνήσει με τη μητέρα της, η οποία αντιλήφθηκε την παρουσία της. «Τους τελευταίους οκτώ μήνες προσπαθούσαμε να τη διατηρήσουμε σε ένα επίπεδο που θα μπορούσε να επικοινωνεί», είπε ο Γκάμζου.

Ο πατέρας της απελευθερωθείσας ομήρου, ο Γιακόβ Αργκαμάνι, βρέθηκε κοντά στην κόρη του από τη στιγμή που προσγειώθηκε το στρατιωτικό ελικόπτερο με τους διασωθέντες από τη Λωρίδα της Γάζας. «Σήμερα είναι τα γενέθλια μου, τέτοιο δώρο δεν μπορούσα να φανταστώ πότε ότι θα έπαιρνα», είπε περιχαρής.

Περισσότεροι από 360 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την αιματοχυσία που προκάλεσαν ένοπλοι στο μουσικό φεστιβάλ Nova, ενώ άλλοι 40 απήχθησαν από μαχητές της Χαμάς, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Κοντά στο νοσοκομείο Σουράσκι, στο κέντρο του Τελ Αβίβ, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να γιορτάσει την διάσωση των τεσσάρων ομήρων και να ζητήσει την απελευθέρωση των 115 απαχθέντων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ όμηρος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark