Η μακραίωνη ιστορία της Εκκλησίας του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα – Καταφύγιο αμάχων σε κάθε σύρραξη 

Την έντονη καταδίκη της ελληνικής κυβέρνησης και του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων προκάλεσε ο βομβαρδισμός χθες του χώρου της Ι.Μ του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα από τις ισραηλινές δυνάμεις, με τουλάχιστον 18 άμαχους νεκρούς.

Η εληνονορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου είναι η παλαιότερη εν ενεργεία εκκλησία της πόλης της Γάζας και τρίτη αρχαιότερη εκκλησία του κόσμο και έχει χρησιμεύσει και στο παρελθόν ως καταφύγιο αμάχων Παλαιστινίων.

Βρίσκεται στη συνοικία Zaytun της Παλαιάς Πόλης της Γάζας και πήρε το όνομά της από τον επίσκοπό της του 5ου αιώνα, Άγιο Πορφύριο, του οποίου ο τάφος βρίσκεται στη βορειοανατολική γωνία της εκκλησίας.

Saint Porphyrius Greek Orthodox Church Destroyed over 400 innocents a crime made by IDF in 19 Oct 2023



3rd oldest churches in the world.

Built by Saint Porphyrius on the 5th century on 402 AD

Located in Zaytun Quarter in Old City of Gaza

Renovated in 1856#Gaza_Genocide pic.twitter.com/bWlPWWEsD0