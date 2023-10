Μητροπολίτης Γάζας: 18 νεκροί στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου - Βίντεο

Your browser does not support the audio element.

Η προστασία αμάχων και τόπων λατρείας πρέπει να γίνεται σεβαστή από κάθε πλευρά, επισημαίνει το ΥΠΕΞ για τα θύματα από επίθεση σε κτήριο του μοναστηριού του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα

Για 18 νεκρούς στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έκανε λόγο στον ΣΚΑΪ και τον Χρήστο Νικολαΐδη ο μητροπολίτης Γάζας Αλέξιος, ηγούμενος της Μονής Αγίου Πορφυρίου.

Οχτώ Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στην επιδρομή στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα, ανέφερε νωρίτερα το πρακτορείο Anadolu. Το πρακτορείο επικαλείται το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Η προστασία αμάχων και τόπων λατρείας πρέπει να γίνεται σεβαστή από κάθε πλευρά, επισημαίνει το Υπουργείο Εξωτερικών για τα θύματα από επίθεση σε κτήριο του μοναστηριού του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη για την απώλεια ζωών που προκλήθηκε από χτύπημα σε κτήριο παρακείμενο στο μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα» τονίζεται.

«Η προστασία των αμάχων και η ασφάλεια των τόπων λατρείας και των θρησκευτικών ιδρυμάτων θα πρέπει να διασφαλίζονται και να γίνονται σεβαστές από κάθε πλευρά» αναφέρει χαρακτηριστικά η Αθήνα.

Χαμάς: "Νεκροί στον χώρο της εκκλησίας του Αγίου Πορφυρίου"

Το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης της Χαμάς ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ότι πολλοί εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, που είχαν αναζητήσει καταφύγιο στον χώρο μιας εκκλησίας στην πόλη της Γάζας, σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο αναφέρει ότι από την επιδρομή «προκλήθηκε μεγάλος αριθμός μαρτύρων και τραυματιών» στον χώρο της ελληνορθόδοξης εκκλησίας του Αγίου Πορφυρίου.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι το ισραηλινό πλήγμα έμοιαζε να έχει στόχο χώρο κοντά στην εκκλησία, στην οποία έχουν αναζητήσει καταφύγιο πολλοί κάτοικοι της πόλης της Γάζας.

Ισραήλ: "Άμαχοι γίνονται ανθρώπινη ασπίδα"

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε σήμερα ότι χθες διεξήγαγε αεροπορική επιδρομή στην περιοχή.

«Νωρίτερα σήμερα (σ.σ. χθες, Πέμπτη) μαχητικά αεροσκάφη του ισραηλινού στρατού επιτέθηκαν στο κέντρο διοίκησης και ελέγχου τρομοκράτη της Χαμάς που είχε εμπλακεί στην εκτόξευση ρουκετών και οβίδων εναντίον του Ισραήλ», δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού.

Το κέντρο αυτό «χρησίμευε για να εξαπολύονται επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και εκεί βρισκόταν τρομοκρατική υποδομή της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», διευκρίνισε.

«Έπειτα από την επίθεση του ισραηλινού στρατού ο τοίχος μιας εκκλησίας που βρίσκεται στην περιοχή υπέστη ζημιές. Έχουμε ενημερωθεί ότι υπάρχουν πληροφορίες για θύματα και έχει ξεκινήσει η διαδικασία επιβεβαίωσης του συμβάντος», σημείωσε ο εκπρόσωπος.

Καταδίκασε την ισραηλινή επιδρομή το Πατριαρχείο της Ιερουσαλήμ

Το Ορθόδοξο Πατριαρχείο της Ιερουσαλήμ καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε τον χώρο της εκκλησίας στην πόλη της Γάζας», σύμφωνα με ανακοίνωση στον ιστότοπό του.

«Το Πατριαρχείο υπογραμμίζει ότι η στοχοθέτηση των εκκλησιών, καθώς και των καταφυγίων που προσφέρουν για την προστασία των αθώων πολιτών, κυρίως των παιδιών και των γυναικών που έχουν χάσει τα σπίτια τους λόγω των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών εναντίον κατοικημένων περιοχών τις 13 τελευταίες ημέρες, αποτελεί έγκλημα πολέμου και δεν μπορεί να αγνοηθεί», προστίθεται ανακοίνωση.

Ο Άγιος Πορφύριος είναι η πιο παλιά, ενεργή ακόμη εκκλησία στον παλαιστινιακό θύλακα. Βρίσκεται σε ιστορική συνοικία της παλιάς Γάζας και, σύμφωνα με την παράδοση, εκεί φυλάσσονται τα λείψανα του Αγίου Πορφυρίου, ο οποίος διετέλεσε επίσκοπος Γάζας τον 5ο αιώνα.

Δεν απέχει πολύ από το νοσοκομείο αλ Άχλι που επλήγη το βράδυ της Τρίτης, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο 471 άνθρωποι, σύμφωνα με απολογισμό της Χαμάς. Η ισλαμιστική οργάνωση κατηγόρησε το Ισραήλ για το μακελειό στο νοσοκομείο, ενώ ο ισραηλινός στρατός αποποιήθηκε την ευθύνη και κατηγόρησε τον παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ.



Ο αριθμός των χριστιανών στη Λωρίδα της Γάζας έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Υπολογίζεται ότι έχουν απομείνει λιγότεροι από χίλιοι (οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι ορθόδοξοι), ενώ προτού η Χαμάς αναλάβει την εξουσία στη Γάζα (2007), οι χριστιανοί ήταν περισσότεροι από επτά χιλιάδες.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «η Χαμάς τοποθετείται σκοπίμως σε κατοικημένες περιοχές με αμάχους και χρησιμοποιεί τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας σαν ανθρώπινες ασπίδες», ενώ επανέλαβε το αίτημα του ισραηλινού στρατού για εκκένωση του βόρειου τμήματος του θύλακα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, από την αεροπορική επιδρομή υπέστη ζημιές η πρόσοψη της εκκλησίας και παρακείμενο οικοδόμημα. Όπως πρόσθεσαν οι αυτόπτες μάρτυρες, πολλοί τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

