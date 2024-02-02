Όλεθρος στη Γάζα. Δορυφορικές φωτογραφίες που αναλύθηκαν από το Δορυφορικό Κέντρο των Ηνωμένων Εθνών (UNOSAT), αλλά δεν δημοσιοποιήθηκαν, δείχνουν ότι το 30% των κτιρίων της Λωρίδας της Γάζας έχει καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από την ισραηλινή επιχείρηση στον πυκνοκατοικημένο παλαιστινιακό θύλακα.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε την επιχείρησή του εν είδει αντιποίνων για τις επιθέσεις μαχητών της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Χαμάς, η οποία ελέγχει το έδαφος αυτό, περισσότεροι από 27.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού.

Αεροπορικές επιδρομές, βομβαρδισμοί και κατεδαφίσεις έχουν ισοπεδώσει ολόκληρες συνοικίες της πόλης, συμπεριλαμβανομένων πολλών αστικών υποδομών.

"Συνολικά, ένας ιλιγγιώδης αριθμός 69.147 δομών, που ισοδυναμεί περίπου με το 30% όλων των δομών της Λωρίδας της Γάζας έχουν πληγεί, αναφέρει το UNOSAT.

Αναφέρει επίσης ότι 22.131 δομές στον θύλακα έχουν χαρακτηριστεί κατεστραμμένες, άλλες 14.066 έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές και 32.950 έχουν μέτριες ζημιές.

Το UNOSAT χρησιμοποίησε δορυφορικές φωτογραφίες από τις 6 και 7 Ιανουαρίου, τις οποίες συνέκρινε με έξι άλλες σειρές φωτογραφιών, στις οποίες περιλαμβάνονται μερικές που χρονολογούνται από χρονικές περιόδους πριν από την ισραηλινή επίθεση.

Το UNOSAT δήλωσε ότι οι περιοχές της πόλης της Γάζας και της Χαν Γιούνις είχαν τη μεγαλύτερη αύξηση των ζημιών από τότε που έγινε η προηγούμενη ανάλυση.

Οι δύο περιοχές έχουν 10.280 και 11.894 πρόσφατα κατεστραμμένες δομές αντίστοιχα, συγκριτικά με προηγούμενη ανάλυση του UNOSAT που βασίζεται σε φωτογραφίες της 26ης Νοεμβρίου.

Η ανάλυση του UNOSAT έδειξε επίσης ότι 93.800 κατοικίες - σύμφωνα με εκτιμήσεις - έχουν υποστεί ζημιές στη Λωρίδα της Γάζας.

Περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επιδρομή της Χαμάς στο Ισραήλ, μετά την οποία άρχισε η ισραηλινή επίθεση.

Οι νεκροί στη Γάζα έχουν ξεπεράσει τους 21.700 ανακοίνωσε στο μεταξύ το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

