Σοϊγκού για πόλεμο στην Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός προελαύνει, καταλάβαμε δύο χωριά 

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού υποστήριξε την Παρασκευή ότι ο στρατός του προελαύνει και ακόμη αναφέρθηκε σε υποτιθέμενα εδαφικά κέρδη έναντι της Ουκρανίας σε μια συζήτηση με ανώτερους αξιωματούχους.

"Οι μονάδες μας προελαύνουν, διευρύνοντας τη ζώνη που είναι υπό τον έλεγχό τους, βελτιώνοντας τη θέση τους στην πρώτη γραμμή", δήλωσε σε μία σύσκεψη στη Μόσχα. "Μετά την αποτυχία της αντεπίθεσης του εχθρού, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τη στρατηγική πρωτοβουλία σε όλη την πρώτη γραμμή".

Ο Σοϊγκού πρόσθεσε ότι ο ρωσικός στρατός κατέλαβε τα χωριά Ταμπαγίβκα και Κρομάλνι στην ανατολική ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου και το χωριό Βεσέλε κοντά στο Μπαχμούτ στην περιοχή του Ντονμπάς. Ωστόσο, η πολεμική κατάσταση στα χωριά αυτά στα οποία έχουν απομείνει μερικά σπίτια δεν είναι εντελώς σαφής, και οι ισχυρισμοί του δεν μπορούν να επαληθευθούν.

Η Τμαπαγίβκα έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές, αλλά παραμένει στα χέρια των Ουκρανών, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος του στρατού στο Κίεβο προσθέτοντας ότι "γίνονται μονομαχίες πυροβολικού".

Η Ουκρανία υπερασπίζεται την επικράτειά της έχοντας μεγάλη δυτική υποστήριξη, ενάντια σε μια ολοκληρωτική ρωσική εισβολή εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Οι μάχες εξακολουθούν να επικεντρώνονται γύρω από τις ανατολικές και νότιες περιοχές της.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν μια αντεπίθεση τον Ιούνιο του 2023 αλλά η πρόοδός της έχει περιορισθεί. Το Κίεβο έχει υποσχεθεί ότι θα ανακαταλάβει τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία, περιλαμβανομένης της Χερσονήσου της Κριμαίας την οποία το Κρεμλίνο προσάρτησε το 2014 παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο.

Έως στιγμής, το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει τις δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

