Το Dark Hedges, μία τοξωτή σήραγγα από οξιές σε δρόμο κοντά στο Άρμοϊ της Βόρειας Ιρλανδίας, έγινε δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο, όταν εμφανίστηκε ως σκηνικό στη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του HBO Game Of Thrones.

Η οδός Bregagh (Bregagh Road) βρίσκεται σε ιδιόκτητη έκταση - σε δρόμο που οδηγεί στο παλάτι στο Gracehill House του 1775 - και στη σειρά αποτέλεσε τον King's Road.

Τώρα, κάποια από τα δέντρα αυτά πρόκειται να καταστραφούν καθώς – λόγω ηλικίας – βρίσκονται σε κακή κατάσταση.

Μάλιστα 11 από αυτα θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανό κίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείο Υποδομών (DfI).

Το υπουργείο Υποδομών ανακοίνωσε ότι οι εργασίες απομάκρυνσης και αποκατάστασης στην ιδιόκτητη έκταση θα ξεκινήσουν την ερχόμενη Δευτέρα.

Game of Thrones: Six trees to be cut down at Dark Hedges https://t.co/JQNe8zYBFH — BBC News (UK) (@BBCNews) November 13, 2023

Από τις συνολικά 150 οξιές που φυτεύτηκαν το 1775 έχουν απομείνει 86 οξιές, καθώς κάποιες καταστράφηκαν από καταιγίδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.