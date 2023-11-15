Συναγερμός σήμανε χθες, Τρίτη στο διεθνές αεροδρόμιο του Πορτλαντ όταν ακούστηκαν τουλάχιστον τρεις πυροβολισμοί στο σημείο ελέγχου στις Πύλες D και E.

Σύμφωνα με τις Αρχές μια γυναίκα βρίσκεται υπό κράτηση, όπως επισημαίνει η Daily Mail.

Possible active shooter at Portland airport pic.twitter.com/FBIS7ecIjk — Rob (@machfamily66) November 15, 2023

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 23:00 τοπική ώρα ωστόσο οι Αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη πληροφορίες σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν στους πυροβολισμούς.

Αναρτήσεις στα social media από ανθρώπους που βρέθηκαν στο σημείο έδειχναν τους ταξιδιώτες να βρίσκονται σε πανικό μετά τους πυροβολισμούς ενώ αρκετοί άρχισαν να τρέχουν σε μια προσπάθεια να κρυφτούν.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του περιστατικού δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Πηγή: skai.gr

