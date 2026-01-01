Λογαριασμός
Γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών: Έξι Γάλλοι υπήκοοι τραυματίες, οκτώ άλλοι αγνοούνται

Συνολικά 23 άνθρωποι αγνοούνται, καθώς και οι Ιταλοί από νωρίς έχουν ανακοινώσει ότι αναζητούν 15 ανθρώπους, κατά κύριο λόγο νεαρής ηλικίας

Σημαία στην Ελβετία

Έξι Γάλλοι υπήκοοι τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας και οκτώ άλλοι δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε το βράδυ της πρωτοχρονιάς εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το γαλλικό ΥΠΕΞ είχε αναφέρει νωρίτερα ότι δύο Γάλλοι υπήκοοι τραυματίστηκαν στην φονική πυρκαγιά που ξέσπασε παραμονή Πρωτοχρονιάς στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά, που σκότωσε περίπου 40 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 115, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των ελβετικών αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

