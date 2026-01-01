Τηλεφωνική επικοινωνία Χριστοδουλίδη-Ζελένσκι: Στις 7 Ιανουάριου στην Κύπρο ο Ουκρανός πρόεδρος

Ανάρτηση με αφορμή την έναρξη της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποιώντας ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο Ζελένσκι συνεχάρη τον Κύπριο πρόεδρο για την ανάληψη της προεδρίας από την Κύπρο, εκφράζοντας την προσδοκία να ληφθούν «ισχυρές αποφάσεις» που θα ενισχύσουν την Ουκρανία και συνολικά την Ευρώπη το επόμενο εξάμηνο. Τόνισε ότι είναι σημαντικό η Ουκρανία να βρίσκεται ανάμεσα στις βασικές προτεραιότητες της κυπριακής προεδρίας, επισημαίνοντας πως η ένταξη της χώρας του στην ΕΕ αποτελεί ζήτημα ασφάλειας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Κύπριο πρόεδρο για τις τελευταίες επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη γενικότερη διπλωματική κατάσταση, υπογραμμίζοντας ότι οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης είναι συνεχείς και «δεν χωρούν παύσεις».

I spoke with the President of Cyprus, Nikos @Christodulides.



Today, Cyprus begins its presidency of the Council of the European Union, and I congratulated the President on that. We count on strong decisions that will strengthen Ukraine and all of Europe over the next six months.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 1, 2026

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε την Κύπρο και τον κυπριακό λαό για τη στήριξή τους, καθώς και τον Νίκο Χριστοδουλίδη για τα θερμά λόγια προς την Ουκρανία και τους Ουκρανούς πολίτες.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Ζελένσκι είπε στον κ. Χριστοδουλίδη ότι θα παραστεί στην επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 7 Ιανουαρίου.



Ο Πρόεδρος της 🇨🇾 Δημοκρατίας @PresidentCYP @Christodulides είχε σήμερα το απόγευμα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας🇺🇦@ZelenskyyUa, κατόπιν πρωτοβουλίας του τελευταίου, σε μια ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας συγκυρία, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει… pic.twitter.com/ZLTAY6LUQD — Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης (@SpokespersonCY) January 1, 2026

