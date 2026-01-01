Νέα Υόρκη: Η δημόσια ορκωμοσία Μαμντάνι - «Θα κυβερνήσω με τόλμη»

Ο Ζοράν Μαμντάνι ανέλαβε επίσημα καθήκοντα δημάρχου της Νέα Υόρκη, απευθυνόμενος για πρώτη φορά στους 8,5 εκατομμύρια κατοίκους της πόλης με μήνυμα ενότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και «ελπίδας», δεσμευόμενος ότι θα κυβερνήσει ως δημοκρατικός σοσιαλιστής και ότι θα σταθεί δίπλα σε όλους τους Νεοϋορκέζους, ανεξαρτήτως συμφωνιών ή διαφωνιών.

«Στέκομαι στο πλευρό σας», δήλωσε ο δήμαρχος Μάμντανι έξω από το Δημαρχείο, μπροστά σε ένα κατάμεστο και παγωμένο ακροατήριο. «Στις δεκάδες χιλιάδες από εσάς που συγκεντρωθήκατε εδώ στο Κάτω Μανχάταν, οπλισμένοι απέναντι στο κρύο του Ιανουαρίου με τη φλόγα της ελπίδας.

Στέκομαι στο πλευρό αμέτρητων ακόμη Νεοϋορκέζων που παρακολουθούν από στενές κουζίνες στο Φλάσινγκ και κουρεία στο Ανατολικό Νιου Γιορκ, από κινητά ακουμπισμένα στα ταμπλό σταθμευμένων ταξί στη Λα Γκουάρντια, από νοσοκομεία στο Μοτ Χέιβεν και βιβλιοθήκες στο Ελ Μπάριο, χώρους που για πολύ καιρό γνώρισαν μόνο την εγκατάλειψη».

Ο Μάμντανι, του οποίου η εντυπωσιακή άνοδος μέσα σε έναν χρόνο, από την αφάνεια των πίσω εδράνων της Πολιτειακής Βουλής μέχρι την ηγεσία της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ, προκάλεσε ανησυχία σε πιο μετριοπαθείς και κεντρώους Νεοϋορκέζους, επιδίωξε να καθησυχάσει και τους επικριτές του.

Σε όσους «βλέπουν αυτή τη διοίκηση με εμπιστοσύνη ή με περιφρόνηση», όπως είπε, «σας υπόσχομαι το εξής: αν είστε Νεοϋορκέζος, είμαι ο δήμαρχός σας. Ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε, θα σας προστατεύω, θα χαίρομαι μαζί σας, θα πενθώ δίπλα σας και δεν θα κρυφτώ ποτέ από εσάς».

Παρά ταύτα, ο Μάμντανι, που επί μήνες διαβεβαίωνε πολιτικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες για τον πραγματισμό του, τόνισε: «Εξελέγην ως δημοκρατικός σοσιαλιστής και θα κυβερνήσω ως δημοκρατικός σοσιαλιστής».

Η λαμπρή τελετή στο Δημαρχείο περιλάμβανε δύο εμβληματικές μορφές της προοδευτικής πτέρυγας της αμερικανικής πολιτικής, που συνέβαλαν καθοριστικά στην εκλογή του: Η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, επίσης Δημοκρατική και εκπρόσωπος του Κουίνς, εκφώνησε την εναρκτήρια ομιλία, ενώ ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς από το Βερμόντ τέλεσε την ορκωμοσία

Η ορκωμοσία συνοδεύτηκε από ένα «πάρτι εγκαινίων» σε επτά οικοδομικά τετράγωνα της κάτω πλευράς του Μπρόντγουεϊ, προσελκύοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους παρά το τσουχτερό κρύο. Οι εκδηλώσεις ακολούθησαν μια μικρότερη, ιδιωτική τελετή ορκωμοσίας, που πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε έναν κλειστό σταθμό του μετρό.

Η άνοδος του Μάμντανι δημιουργεί πολλά προηγούμενα. Γεννημένος πριν από 34 χρόνια στην Ουγκάντα, είναι ο νεότερος δήμαρχος της Νέας Υόρκης εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος – έδωσε τον όρκο με το χέρι στο Κοράνι – ο πρώτος νοτιοασιατικής καταγωγής και ο πρώτος δήμαρχος που γεννήθηκε στην Αφρική. Ως δημοκρατικός σοσιαλιστής, θεωρείται ίσως ο πιο αριστερός δήμαρχος της πόλης από την εποχή του Φιορέλο Λα Γκουάρντια.

