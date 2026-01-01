Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, οι αναλυτές συγκρούσεων και άμυνας προειδοποιούν ότι το 2026 μπορεί να σηματοδοτήσει μια περίοδο εντατικής γεωπολιτικής έντασης, ανεπίλυτων πολέμων και αναδυόμενων σημείων ανάφλεξης σε όλο τον κόσμο.

Από τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην Ουκρανία και το Σουδάν μέχρι την εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα, παράλληλα με τις αυξανόμενες εντάσεις που αφορούν τη Βενεζουέλα και την Ταϊβάν, οι ειδικοί λένε ότι η επόμενη χρονιά είναι απίθανο να είναι λιγότερο ασταθής από αυτήν που τελείωσε.

Ο Νεόφυτος Λοϊζίδης, καθηγητής Ανάλυσης Διεθνών Συγκρούσεων στο Πανεπιστήμιο του Γουόρικ, δήλωσε στο Anadolu ότι η συνολική συχνότητα των συγκρούσεων πρόκειται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.

«Τα επόμενα χρόνια, θα δούμε περισσότερες συγκρούσεις τώρα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στις επόμενες δεκαετίες».

Τόνισε ότι οι κίνδυνοι δεν προέρχονται από κάποια μεμονωμένη περιοχή, αλλά από «ταυτόχρονα παγκόσμια σοκ» που οι κυβερνήσεις φαίνεται να αδυνατούν να διαχειριστούν ολοένα και περισσότερο.

Αναδυόμενα σημεία ανάφλεξης

Κίνα και Ταϊβάν

Η Ταϊβάν παραμένει ένα από τα πιο ευαίσθητα γεωπολιτικά σημεία ανάφλεξης ενόψει του 2026, με τις πρόσφατες εξελίξεις να εγείρουν ανησυχίες για μια πιθανή κινεζική εισβολή και να κλιμακώνουν τις εντάσεις μεταξύ γειτονικών χωρών, καθώς και μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν αποσχισθείσα επαρχία, ενώ η Ταϊπέι διατηρεί την επιμονή της για ανεξαρτησία από το 1949. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υποστηρίζουν την άμυνα της Ταϊβάν βάσει του Νόμου για τις Σχέσεις με την Ταϊβάν και των Έξι Διαβεβαιώσεων που καθοδηγούν την πολιτική της Ουάσινγκτον απέναντι στο νησί.

Αυτόν τον μήνα, η Ουάσινγκτον ενέκρινε πωλήσεις όπλων ύψους 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν, ένα από τα μεγαλύτερα τέτοια πακέτα μέχρι σήμερα. Τον Νοέμβριο, ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, αποκάλυψε ένα σχέδιο αμυντικών δαπανών ύψους σχεδόν 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη ανησυχία στην Ταϊπέι για την περιφερειακή ασφάλεια.

Από την άλλη πλευρά, η Κίνα συνέχισε να εντείνει την στρατιωτική πίεση στην περιοχή, με την Ταϊβάν και την Ιαπωνία να εκφράζουν ανησυχίες για την αύξηση της κινεζικής στρατιωτικής δραστηριότητας.

Ο Λοϊζίδης δήλωσε ότι το στρατιωτικό χρονοδιάγραμμα του Πεκίνου δεν πρέπει να αγνοηθεί, ισχυριζόμενος: «Γνωρίζουμε ότι η κινεζική ηγεσία έχει δώσει εντολή στον στρατό της να είναι έτοιμος για εισβολή έως το 2027».

Οποιαδήποτε τέτοια κίνηση, προειδοποίησε, πιθανότατα θα προσελκύσει άλλους περιφερειακούς παράγοντες.

«Πολλές χώρες στην περιοχή, η Ιαπωνία, πιο πρόσφατα, η Αυστραλία, ιστορικά, οι Φιλιππίνες και οι Κορεάτες θα το δουν όχι ως βήμα για την επανένωση της Κίνας, αλλά ως την εισαγωγή μιας νέας ιμπεριαλιστικής πολιτικής και την Κίνα να κυριαρχεί στην περιοχή. Επομένως, μπορεί να δούμε χώρες να συμμετέχουν στην προστασία της Ταϊβάν».

«Αυτό προφανώς θα οδηγήσει σε ένα καταστροφικό σενάριο για ολόκληρη την περιοχή».

ΗΠΑ και Βενεζουέλα

Οι σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας επιδεινώθηκαν περαιτέρω το 2025 μετά από αμφισβητούμενες εκλογές στη Βενεζουέλα, ανανεωμένες κυρώσεις, κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων και αυστηρότερα μέτρα επιβολής των ΗΠΑ κατά των εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Οι ΗΠΑ έχουν κατηγορήσει ανώτερους αξιωματούχους της Βενεζουέλας για διαφθορά και εμπορία ναρκωτικών, ενώ το Καράκας έχει επανειλημμένα κατηγορήσει την Ουάσινγκτον για οικονομικό πόλεμο και προσπάθειες αλλαγής καθεστώτος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε «πλήρη και ολοκληρωτικό αποκλεισμό» των πετρελαιοφόρων που υπόκεινται σε κυρώσεις και εισέρχονται ή εξέρχονται από τη Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένης της κατάσχεσης ενός δεξαμενόπλοιου κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας.

Ενώ η Ουάσινγκτον λέει ότι τα μέτρα στοχεύουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της εμπορίας ναρκωτικών, το Καράκας ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών ως πρόσχημα για να εκδιώξουν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και να καταλάβουν τον έλεγχο των πετρελαϊκών πόρων της Βενεζουέλας.

Οι ειδικοί έχουν επίσης επισημάνει την πιθανότητα άμεσης αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών.

«Είναι λιγότερο πιθανό από την Ταϊβάν. Αλλά οι φόβοι για αντιπαράθεση παραμένουν», δήλωσε ο Λοϊζίδης.

Συνεχιζόμενοι πόλεμοι

Γάζα

Οι αναλυτές αναφέρουν ότι αρκετοί πόλεμοι που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι πιθανό να συνεχιστούν μέχρι το 2026, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρουσης στη Γάζα.

Η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο μετά από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ισραηλινός βομβαρδισμός κατέστρεψε μεγάλο μέρος των υποδομών της Γάζας και εκτόπισε τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού της.

Παρά την τρέχουσα εύθραυστη ηρεμία, ο Λοϊζίδης απέκλεισε την προοπτική διαρκούς ειρήνης.

Ο Ρομπ Γκάιστ Πίνφολντ, λέκτορας Διεθνούς Ασφάλειας στο King's College του Λονδίνου, επανέλαβε την εκτίμηση αυτή.

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι είτε το Ισραήλ πρόκειται να αποσυρθεί είτε η Χαμάς πρόκειται να αφοπλιστεί, οπότε το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι η σύγκρουση θα συνεχιστεί... μια σύγκρουση αργής αιμορραγίας, χαμηλής έντασης», εκτίμησε.

Σουδάν

Ο εμφύλιος πόλεμος του Σουδάν μεταξύ του σουδανικού στρατού και των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) εισέρχεται στον τρίτο χρόνο του χωρίς σημάδια αποκλιμάκωσης.

Η σύγκρουση, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023, έχει σκοτώσει χιλιάδες και έχει εκτοπίσει εκατομμύρια.

Από τις 18 πολιτείες του Σουδάν, οι RSF ελέγχουν και τις πέντε πολιτείες της περιοχής Νταρφούρ στα δυτικά, εκτός από ορισμένα βόρεια τμήματα του Βόρειου Νταρφούρ που παραμένουν υπό τον έλεγχο του στρατού. Ο στρατός, με τη σειρά του, κατέχει τις περισσότερες περιοχές των υπόλοιπων 13 πολιτειών στο νότο, βόρεια, ανατολικά και κεντρικά, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Χαρτούμ.

Ο Λοϊζίδης, ο οποίος δεν βλέπει τέλος στον ορίζοντα τον επόμενο χρόνο, περιέγραψε το Σουδάν ως μια «ενδιαφέρουσα περίπτωση».

«Θα περίμενε κανείς ότι μετά την κατάρρευση της χώρας, τη διχοτόμηση της χώρας σε βορρά και νότο, θα εισέλθει σε μια φάση επίλυσης της σύγκρουσης. Αυτό δεν το βλέπουμε. Η διχοτόμηση δεν βοήθησε», είπε, αναφερόμενος στη διαίρεση του Σουδάν το 2011 που δημιούργησε το Νότιο Σουδάν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ανεπίλυτα παράπονα συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη βία. «Η αποκέντρωση ή ο ομοσπονδιοποίηση θα ήταν μια καλύτερη οδός».

Ουκρανία

Οι ειδικοί είναι επίσης επιφυλακτικοί σχετικά με τις προοπτικές πλήρους επίλυσης του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Παρά τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης μιας πρότασης 28 σημείων από την κυβέρνηση Τραμπ, ο Λοϊζίδης δήλωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία μπορεί μόνο να παγώσει τη σύγκρουση.

«Αναγνωρίζει τον de facto ρωσικό έλεγχο σε ορισμένα ουκρανικά εδάφη χωρίς να του παρέχει νομική αναγνώριση», είπε.

Προειδοποίησε ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να παραμείνει εύθραυστη και να καταρρεύσει εάν οποιαδήποτε πλευρά πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει περισσότερα μέσω της συνεχιζόμενης μάχης.

«Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το τι συμβαίνει στην Ουκρανία και για το αν η σύγκρουση θα ενταθεί παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να επιτύχει μια ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης και τη δέσμευση που έχει καταβάλει η κυβέρνηση των ΗΠΑ σε αυτήν τη σύγκρουση».

Ανεπίλυτες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή

Στη Μέση Ανατολή, οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι πολλά μέτωπα παραμένουν ανεπίλυτα.

Ο Πίνφολντ σημείωσε ότι ενώ ορισμένες συγκρούσεις έχουν παγώσει ή μειωθεί σε ένταση, καμία δεν έχει διευθετηθεί. «Καμία από αυτές τις συγκρούσεις δεν έχει μετριαστεί ή επιλυθεί».

Περιέγραψε τον Λίβανο ως το πιθανώς πιο επικίνδυνο σημείο ανάφλεξης.

«Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ έχουν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, αλλά το Ισραήλ επιτίθεται συνεχώς σε στόχους της Χεζμπολάχ.

Εξακολουθεί να βομβαρδίζει τμήματα του Λιβάνου, όχι μόνο τον νότιο Λίβανο, αλλά και τη Βηρυτό, ιδιαίτερα τη γειτονιά Νταχίγια, όπως έκανε πρόσφατα. Εξακολουθεί να κατέχει πέντε βασικά σημεία στον νότιο Λίβανο και η Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Πίνφολντ.

Πέρα από τον Λίβανο, οι εντάσεις παραμένουν υψηλές μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, μετά από μια 12ήμερη σύγκρουση που ξέσπασε τον Ιούνιο του 2025, η οποία πυροδοτήθηκε από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε ιρανικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις που σκότωσαν αρκετούς ανώτερους πυρηνικούς επιστήμονες και στρατιωτικούς αξιωματούχους.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση εξακολουθεί να είναι πολύ εχθρική προς το ιρανικό καθεστώς. Το ιρανικό καθεστώς είναι πολύ εχθρικό προς το Ισραήλ, οπότε και πάλι, αυτή η σύγκρουση δεν έχει μετριαστεί, απλώς βρίσκεται σε παύση προς το παρόν», δήλωσε ο Πίνφολντ.

Σχετικά με τη Συρία, είπε ότι το Ισραήλ συνεχίζει να θεωρεί τη χώρα ως άμεση απειλή και φαίνεται απρόθυμο να εμπλακεί διπλωματικά.

Βασικοί τομείς κινδύνου

Οι ειδικοί επεσήμαναν επίσης άλλες ευάλωτες περιοχές που θα αντιμετωπίσουν προβλήματα το 2026, ιδίως στην Αφρική και την Ασία.

«Από το Κονγκό έως το Σουδάν και την Αιθιοπία, οι ανεπίλυτες εντάσεις συνεχίζονται», ανέφερε ο Λοϊζίδης, προειδοποιώντας ότι πολλές αφρικανικές συγκρούσεις «αγνοούνται έως ότου εκραγούν».

Ένας τέτοιος κίνδυνος είναι η ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου οι συγκρούσεις μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και των ανταρτών M23 συνεχίζονται παρά την ύπαρξη πλαισίου ειρήνης. Η ομάδα, η οποία κατηγορείται από τον ΟΗΕ και την Κινσάσα ότι λαμβάνει υποστήριξη από τη Ρουάντα, έχει επεκτείνει τον έλεγχό της σε στρατηγικές περιοχές.

Οι αναλυτές προειδοποίησαν επίσης ότι οι εντάσεις μεταξύ της Ερυθραίας και της Αιθιοπίας, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων στην περιοχή Τιγκράι, θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω αστάθεια.

Στη Νότια Ασία, οι αναλυτές επισημαίνουν την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας το 2025, που πυροδοτήθηκε από την επίθεση της 22ας Απριλίου στο Κασμίρ, το οποίο τελεί υπό ινδική διοίκηση, όπου άγνωστοι ένοπλοι σκότωσαν 26 άτομα στην πόλη Pahalgam.

Το περιστατικό οδήγησε σε ανταλλαγή κατηγοριών και αρνήσεων, που τελικά κλιμακώθηκε με αεροπορικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones, οι οποίες έφεραν τις δύο χώρες επικίνδυνα κοντά σε μια άλλη μεγάλη σύγκρουση.

Μια άλλη αναδυόμενη σύγκρουση είναι η εδαφική διαμάχη μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης. Οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών κλιμακώθηκαν σε άμεση ένοπλη σύγκρουση τον Ιούλιο του 2025 κατά μήκος των συνόρων, η οποία τερματίστηκε αργότερα με κατάπαυση του πυρός.

