Δεν υπάρχει ακόμη ξεκάθαρη εικόνα για τον αριθμό των θυμάτων στην πρωτοχρονιάτικη τραγωδία στην Ελβετία και συγκεκριμένα στο Κραν Μοντανά. Αστυνομικές και νοσοκομειακές πηγές αναφέρουν 40 οι μεν, 47 οι δε θύματα, ενώ πολλοί από τους τραυματίες είναι διασωληνωμένοι, σε κρίσιμη κατάσταση και με εγκάυματα στο 30-40% του σώματός τους.

Πληροφορίες από την Ιταλία αναφέρουν πως τουλάχιστον τρία παιδιά 16 ετών είναι διασωληνωμένα σε κρίσιμη κατάσταση και αυτό αποδεικνύει πως εκείνη την ώρα το μαγαζί μπορεί να ήταν γεμάτο με εφήβους. Τοπικοί μάρτυρες εξήγησαν πως ο υπόγειος χώρος που γινόταν η πρωτοχρονιάτικη γιορτή μπορεί να χωρέσει 200 με 300 ανθρώπους και πως υπήρχε μόνο ένας διάδρομος διαφυγής.

🚨🌍 | Incendio en bar de Crans-Montana, Suiza, dejó 40 muertos y 100 heridos. El fuego comenzó por una bengala que encendió el techo en plena fiesta de Año Nuevo.#Suiza #Noticias #Internacional #Incendio pic.twitter.com/bnbK2rf58Z — InfoColombia (@InfoColombia23) January 1, 2026

🇨🇭 Around 40 Dead, 115 Injured in Deadly New Year's Fire at Swiss Ski Resort Bar



A devastating fire broke out at Le Constellation bar in the Swiss ski resort of Crans-Montana during a crowded New Year's Eve party on January 1, 2026, around 1:30 a.m.



Authorities report… pic.twitter.com/b5dB8Rn8GT — World In Last 24hrs (@world24x7hr) January 1, 2026

Το Le Constellation βρίσκεται στην καρδιά του πολυτελούς χιονοδρομικού κέντρου, σε μικρή απόσταση με τα πόδια από τον κάτω σταθμό του αναβατήρα που μεταφέρει τους σκιέρ προς τα βουνά.

Η μοναδική έξοδος διαφυγής για 200 και πλέον άτομα που γιόρταζαν στο υπόγειο του μπαρ "Le Constellation"

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, διαθέτει δύο μπαρ χωρητικότητας 300 ατόμων, ενώ η βεράντα μπορεί να φιλοξενήσει άλλα 40 άτομα. Φωτογραφίες από το εσωτερικό του χώρου δείχνουν έναν σκοτεινό, σπηλαιώδη χώρο με ένα μεγάλο, έντονα φωτισμένο μπαρ στο κέντρο. Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιο τμήμα του μπαρ επλήγη από τη φωτιά.

Ο διοικητής της καντονιακής αστυνομίας του Βαλέ, Φρεντερίκ Ζισλέρ, δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι ο καπνός εντοπίστηκε για πρώτη φορά γύρω στη 1:30 π.μ. τοπική ώρα και ειδοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η αστυνομία βρέθηκε στο σημείο μέσα σε δύο λεπτά από την ενεργοποίηση του συναγερμού και σύντομα υποστηρίχθηκε από την πυροσβεστική και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της περιοχής, ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου.

Ο 19χρονος ήρωας Τζιάνι

Ο Τζιάνι, 19χρονος φοιτητής μηχανολογίας από τη Γενεύη, θεωρείται ήρωας για την παρέμβασή του στη τραγική πυρκαγιά. Έφτασε στο σημείο τυχαία την ώρα που ξέσπασε η φωτιά. Σύμφωνα με μαρτυρία του, δεν είδε άμεσα ούτε πυροσβέστες ούτε ασθενοφόρα. Το σκηνικό ήταν αποκαλυπτικό: θύματα κείτονταν στο έδαφος, γυμνόστηθα, βαριά εγκαυματισμένα, παραμορφωμένα, με τα ρούχα τους λιωμένα πάνω στο δέρμα, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη οποιαδήποτε αναγνώριση. Σε θερμοκρασία –11°C επικρατούσε πανικός, με εκρήξεις και έντονες φλόγες παντού.

Χάρη στη μικρή του εμπειρία στην πολιτική προστασία, ο Τζιάνι προσφέρθηκε εθελοντικά να βοηθήσει τους πυροσβέστες. Βοήθησε τα θύματα που μπορούσαν να κινηθούν, αυτοσχεδίασε φορεία χρησιμοποιώντας σκελετούς καναπέδων, έτρεξε να βρει κουβέρτες από γειτονικά μπαρ και συμμετείχε σε καρδιοαναπνευστικές αναζωογονήσεις βαριά εγκαυματισμένων. Έπρεπε να ληφθούν σπαρακτικές αποφάσεις, όπως το να «εγκαταλείψουν» προσωρινά ορισμένα θύματα για να σωθούν άλλα στο εσωτερικό του χώρου. Εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ελάχιστοι πολίτες (μόνο 3–4 άτομα) βοήθησαν, ενώ σημειώνει ότι ακόμη και κάποιοι πυροσβέστες ήταν σε δάκρυα.

Ο Τζιάνι περιγράφει:

«Άνθρωποι ήταν ξαπλωμένοι στο έδαφος, γυμνόστηθοι, παραμορφωμένοι, καμένοι. Δεν υπήρχαν πια πρόσωπα, ούτε μαλλιά. Οι άνθρωποι ήταν μαύροι. Είδα ανθρώπους σχεδόν διαμελισμένους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου, αλλά είμαι σίγουρος ότι βοήθησα να σωθούν κάποιοι. Η αδρεναλίνη με κράτησε όρθιο όλη τη νύχτα. Δεν θα μπορέσω ποτέ να δω κάτι χειρότερο από εκείνη τη νύχτα».

Ερωτήματα για την ασφάλεια του μπαρ

Οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να σχολιάσουν αν τηρήθηκαν τα πρότυπα ασφαλείας. Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, υπήρχε έξοδος στο υπόγειο και μένει οι ερευνητές θα εξακριβώσουν αν ήταν σύμφωνη με τους κανονισμούς και αν ήταν σαφώς σηματοδοτημένη.

Η Μπεατρίς Πιλού, γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, δήλωσε ότι οι ερευνητές έχουν συγκεντρώσει πολυάριθμες καταθέσεις μαρτύρων και έχουν κατασχέσει κινητά τηλέφωνα, προκειμένου να ανασυνθέσουν τα γεγονότα. Η επικρατούσα υπόθεση εργασίας είναι ότι μια ταχεία και γενικευμένη πυρκαγιά οδήγησε σε πολλαπλές εκρήξεις. Δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Οι αρχές προειδοποίησαν επίσης για φήμες και παραπλανητικό υλικό που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάλεσαν το κοινό να επιδείξει αυτοσυγκράτηση όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα.

Εθνικότητες των θυμάτων

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τις εθνικότητες των νεκρών και των τραυματιών. Ο κ. Ζισλέρ αρνήθηκε να σχολιάσει όσο συνεχίζονται οι διαδικασίες ταυτοποίησης, αν και εκτιμάται ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται Ιταλοί και Γάλλοι υπήκοοι. Στην Ιταλία, ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι τουλάχιστον 15 Ιταλοί πολίτες έχουν τραυματιστεί και περίπου 16 αγνοούνται. Προσωρινός κατάλογος που δημοσιεύθηκε στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης υποδηλώνει ότι αρκετοί από τους νεκρούς ήταν 16 ετών. Εκκλήσεις στα τοπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι μεταξύ των θυμάτων ενδέχεται να βρίσκονται και κάτοικοι του καντονιού Βαλέ.

Οι 15 αγνοούμενοι Ιταλοί

«Περίπου 15 Ιταλοί» τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας και νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή, ενώ άλλοι εξακολουθούν να «αγνοούνται», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι στο τηλεοπτικό δίκτυο Rete4.

«Επί του παρόντος, δώδεκα με δεκαπέντε Ιταλοί βρίσκονται σε νοσοκομεία. Ισάριθμοι εξακολουθούν να αγνοούνται», δήλωσε ο Ταγιάνι στο Rete4.

Πρόσθεσε ότι οι οικογένειες των αγνοουμένων «επικοινώνησαν με την μονάδα αντιμετώπισης κρίσεων και την πρεσβεία» για να ρωτήσουν για τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ο Ιταλός ΥΠΕΞ τόνισε αργότερα στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky TG24 TV, ότι ο αριθμός των αγνοουμένων Ιταλών είχε αυξηθεί σε 16, αλλά ότι ο τελικός απολογισμός παραμένει «αβέβαιος».

Μεταξύ των τραυματιών, τρεις νεαροί Ιταλοί που νοσηλεύονταν στο Σιόν της Ελβετίας, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο το απόγευμα στην Μονάδα Εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Νιγκουάρντα στο Μιλάνο, σύμφωνα με τον περιφερειακό σύμβουλο της Λομβαρδίας, Γκουίντο Μπερτολάσο.

«Είναι τρεις νέοι: μια νεαρή γυναίκα κάτω των 30 ετών και δύο άλλοι έφηβοι, και οι δύο 16 ετών. Είναι διασωληνωμένοι, επομένως η κατάστασή τους είναι σταθερή», δήλωσε ο Γκουίντο Μπερτολάσο, διευκρινίζοντας ότι έχουν υποστεί εγκαύματα «στο 30 έως 40% του σώματός τους».

Δύο άλλοι πολύ νεότεροι Ιταλοί που νοσηλεύονται στη Βέρνη και τη Ζυρίχη της Ελβετίας - οι οποίοι «δεν μπορούν να μεταφερθούν αυτή τη στιγμή» λόγω της κρίσιμης κατάστασής τους - ενδέχεται να μεταφερθούν στη Νιγκουάρντα αργότερα, σύμφωνα με τον Μπερτολάσο.

«Στη Μονάδα Εγκαυμάτων μας, διαθέτουμε 18 κρεβάτια. Τα απελευθερώσαμε όλα και έχουμε ανακαλέσει όλο το προσωπικό», τόνισε, σημειώνοντας ότι άλλοι Ιταλοί - οι οποίοι εξακολουθούν να μην έχουν ταυτοποιηθεί - νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή σε διάφορα ελβετικά νοσοκομεία.

Οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων ηγετών

Ο πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν:

«Η φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε μπαρ στο Crans-Montana είναι μία από τις χειρότερες τραγωδίες που γνώρισε ποτέ η χώρα μας… Τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν χθες το βράδυ σε αυτόν τον δημόσιο χώρο αποτελούν μια τραγωδία πρωτοφανών και συγκλονιστικών διαστάσεων. Πολλές ζωές, στην πλειονότητά τους νέων ανθρώπων, χάθηκαν. Περίπου εκατό άτομα τραυματίστηκαν, συχνά σοβαρά, και πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν πρόσωπα, ονόματα, οικογένειες και ζωές που κόπηκαν βίαια ή άλλαξαν για πάντα.»

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν στο X:

«Συναντήθηκα με τον Πρόεδρο της Ελβετικής Συνομοσπονδίας @ParmelinG για να εκφράσω την αλληλεγγύη μας. Ο απολογισμός είναι τρομακτικός. Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες.

Οι διπλωματικές και προξενικές μας ομάδες παρακολουθούν την κατάσταση και παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια στους συμπατριώτες μας που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία.

Η Γαλλία υποδέχεται τους τραυματίες στα νοσοκομεία της και είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια.

Ευχαριστώ τις ομάδες και το υγειονομικό προσωπικό που κινητοποιήθηκαν.»

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στο X:

«Μια στιγμή χαράς μετατράπηκε σε τραγωδία στο Crans-Montana της Ελβετίας. Τα γεγονότα αυτά είναι βαθιά συγκλονιστικά. Οι σκέψεις μας είναι με όσους επλήγησαν και με τους οικείους τους. Ευχόμαστε στους τραυματίες ταχεία και πλήρη ανάρρωση.»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν στο X:

«Βαθιά συγκλονισμένη από τη φωτιά στο Crans-Montana.

Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσοι επλήγησαν.

Βρισκόμαστε σε επαφή με τις ελβετικές αρχές για την παροχή ιατρικής βοήθειας στα θύματα μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.

Η Ευρώπη στέκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με την Ελβετία.»

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλας στο X:

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους μετά τη φονική πυρκαγιά στο Crans-Montana της Ελβετίας.

Μια πρωτοχρονιάτικη γιορτή που προοριζόταν να φέρει ελπίδα και χαρά δεν θα έπρεπε ποτέ να σημαδευτεί από φόβο και απώλεια. Επαινώ το θάρρος όσων ρίσκαραν τη ζωή τους για να βοηθήσουν άλλους.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τον ελβετικό λαό σε αυτή τη στιγμή θλίψης.»

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα

«Η τραγική πυρκαγιά σε μπαρ χιονοδρομικού κέντρου στο Crans-Montana είναι ένας σπαρακτικός τρόπος να ξεκινήσει το νέο έτος.

Είμαι βαθιά λυπημένη από αυτή την είδηση.

Οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι επλήγησαν, τους τραυματίες και τις οικογένειες και τους αγαπημένους τους που αντιμετωπίζουν μια αδιανόητη απώλεια την πρώτη νύχτα του χρόνου.»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Χ:

«Μια καταστροφική τραγωδία σημειώθηκε στην Ελβετία την Πρωτοχρονιά. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, περίπου σαράντα άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου εκατό τραυματίστηκαν από έκρηξη στο χιονοδρομικό θέρετρο του Crans-Montana. Πενθούμε κάθε φορά που χάνονται ζωές. Το πιο σημαντικό είναι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε τέτοιες τραγωδίες να μη συμβαίνουν ποτέ, πουθενά στον κόσμο. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στον λαό της Ελβετίας, στον @ParmelinG και σε όλους όσοι έχασαν μέλη της οικογένειάς τους και αγαπημένα πρόσωπα, και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες.»

Η υπουργός Εξωτερικών της Τσεχίας Πετρ Ματσίνκα στο X:

«Με βαθιά θλίψη παρακολουθώ τις ειδήσεις για τη τραγική έκρηξη στο χιονοδρομικό κέντρο του Crans-Montana. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες. Η Τσεχία στέκεται στο πλευρό της Ελβετίας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.»

Η υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας, Γιουράα Μπλάναρ στο X:

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους αγαπημένους των θυμάτων του τραγικού περιστατικού σε χιονοδρομικό κέντρο της Ελβετίας. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, οι σκέψεις μας είναι με τον ελβετικό λαό και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς τον @ignaziocassis. Ορισμένα από τα θύματα είναι επίσης αλλοδαποί· ωστόσο, λόγω της συνεχιζόμενης έρευνας, η εθνικότητά τους δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Μέσω της πρεσβείας μας στη Βέρνη, βρισκόμαστε σε επαφή με τις τοπικές αρχές και είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε στους πολίτες μας κάθε αναγκαία βοήθεια.»

