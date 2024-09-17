Αποδεκτή από το προεδρείο της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης έγινε η πρόταση μομφής που κατέθεσε κατά του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν το κόμμα του Ζαν Λικ Μελανσόν, «Ανυπότακτη Γαλλία».

Το γραφείο της Συνέλευσης επικύρωσε το πρώτο βήμα που προβλέπει τη διεξαγωγή συζήτησης επί της πρότασης μομφής με 12 ψήφους υπέρ, 10 κατά.

Η πρόταση μομφής αφορά στην άρνηση του Εμανουέλ Μακρόν να διορίσει στη θέση του πρωθυπουργού τη Λουσί Καστέτς, υποψήφια του NFP, γεγονός που όπως αναφέρει το κείμενο της Ανυπότακτης Γαλλίας αποτελεί «σοβαρή παραβίαση του καθήκοντος να σεβαστεί τη βούληση» του λαού, υποστηρίζοντας ότι η συμμαχία της Αριστεράς αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στις βουλευτικές εκλογές, με 193 έδρες.

Η διαδικασία επικυρώθηκε στην Εθνοσυνέλευση και στάλθηκε στη νομική επιτροπή.

Αυτό το βήμα είναι το πρώτο από μια σειρά άλλων σε μια διαδικασία που είναι δύσκολο να εγκριθεί, αναφέρει η Le Monde, καθώς θα απαιτούσε την έγκριση των δύο τρίτων των βουλευτών της Συνέλευσης και της Γερουσίας, που συνέρχονται στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Τώρα που η διαδικασία παραπομπής κηρύχθηκε παραδεκτή από το γραφείο της Συνέλευσης, εναπόκειται στη νομική επιτροπή να αποφασίσει. Εάν επικυρώσει την πρόταση, η Εθνοσυνέλευση θα πρέπει να την εγκρίνει με πλειοψηφία δύο τρίτων εντός δεκαπέντε ημερών, ένα όριο που ούτε το LFI, αλλά και ούτε όλα τα κόμματα του NFP φτάνουν από μόνα τους: η έγκριση θα απαιτούσε κυρίως την υποστήριξη της Εθνικής Συσπείρωσης.

Από την πλευρά της η Μαρίν Λεπέν με ανάρτησή της δήλωσε ότι η διαδικασία αποπομπής του Προέδρου της Δημοκρατίας «δεν έχει καμία πιθανότητα να πετύχει δεδομένων των διαιρέσεων της αριστεράς».

