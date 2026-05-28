Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, δήλωσε πως πίστεψε ότι ο σύζυγός της, πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, πάθαινε εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του προεδρικού ντιμπέιτ το 2024.

«Φοβήθηκα, επειδή δεν είχα δει ποτέ μα ποτέ τον Τζο έτσι, ούτε πριν ούτε μετά. Ποτέ» δήλωσε η Τζιλ Μπάιντεν στο CBS News.

«Δεν ξέρω τι συνέβη» είπε. «Καθώς το παρακολουθούσα, σκέφτηκα: 'Θεέ μου, παθαίνει εγκεφαλικό'. Και τρόμαξα μέχρι θανάτου».

Ο πρόεδρος Μπάιντεν βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονες πιέσεις από συναδέλφους του Δημοκρατικούς να αποσύρει την υποψηφιότητά του, μετά την κακή του απόδοση στο ντιμπέιτ εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump). Ο Μπάιντεν τελικά αποσύρθηκε από την κούρσα και έδωσε το χρίσμα στην τότε αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις.

Η ανησυχία των Δημοκρατικών

Η συνέντευξη της πρώην πρώτης κυρίας στη Ρίτα Μπρέιβερ της εκπομπής «Sunday Morning» του CBS News θα μεταδοθεί την Κυριακή.

Η Τζιλ Μπάιντεν στάθηκε στο πλευρό του συζύγου της καθ' όλη τη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του, από την εποχή που ήταν γερουσιαστής του Ντέλαγουερ μέχρι τα χρόνια του ως πρόεδρος.

Θεωρούνταν ένας από τους συμβούλους με τη μεγαλύτερη επιρροή κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, και μεταξύ εκείνων που τελικά τον ενθάρρυναν να αποσυρθεί από την κούρσα του 2024.

Μετά το ντιμπέιτ του Ιουνίου του 2024, μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, οι Δημοκρατικοί εξέφρασαν ανησυχία για την ασταθή εμφάνιση του προέδρου στο ντιμπέιτ.

Η προεκλογική εκστρατεία του Μπάιντεν εκείνη την εποχή επέμενε ότι ο πρόεδρος δεν θα αποσυρθεί από υποψήφιος των Δημοκρατικών και ότι θα αναμετρηθεί ξανά σε ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ, στο οποίο και οι δύο άνδρες διεκδικούσαν μια δεύτερη θητεία, ο Μπάιντεν και ο Τραμπ διασταύρωσαν τα ξίφη τους σε σημαντικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της μετανάστευσης, της οικονομίας και των δικαιωμάτων στην άμβλωση.

Όμως το «νωθρό ξεκίνημα» του Μπάιντεν (όπως το αποκάλεσε η ίδια η αντιπρόεδρός του, Κάμαλα Χάρις) άφησε ορισμένους ηγέτες των Δημοκρατικών ανήσυχους.

Ο Μπάιντεν είχε βραχνή φωνή, κάτι που η ομάδα του απέδωσε σε ασθένεια, και μια στιγμή όπου φάνηκε να χάνει τον ειρμό της σκέψης του.

Οι ανησυχίες των ψηφοφόρων για την υγεία, την πνευματική διαύγεια και την ηλικία του Μπάιντεν -81 ετών τότε- βάραιναν ήδη πολύ στο ντιμπέιτ.

«Απερισκεψία»

Οι αναλυτές επιτέθηκαν μαζικά στον πρόεδρο στα περισσότερα μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, εκφράζοντας ανησυχίες για την ικανότητα του Μπάιντεν να επιτελέσει το έργο του προέδρου, καθώς και για τις πιθανότητές του στις εκλογές του Νοεμβρίου 2024.

Θεωρούνταν απίθανο ο Μπάιντεν, ο εν ενεργεία πρόεδρος, να αντικατασταθεί ως υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος μόλις λίγους μήνες πριν από τις εκλογές. Η δύσκολη διαδικασία επιλογής άλλου υποψηφίου θεωρήθηκε ότι είχε τη δυναμική να εκτροχιάσει την προσπάθεια του κόμματος για τον Λευκό Οίκο.

Όμως η εμφάνισή του στο ντιμπέιτ -μαζί με τις γκάφες κατά τη διάρκεια μιας συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ τις επόμενες εβδομάδες και μια εύθραυστη εικόνα μετά από διάγνωση με Covid- τον οδήγησαν τελικά στο να τερματίσει την υποψηφιότητά του.

Η Χάρις ανέλαβε το χρίσμα των Δημοκρατικών περίπου τρεις μήνες πριν από τις εκλογές και τελικά έχασε τη μάχη από τον Τραμπ.

Στον απόηχο της εκλογικής της ήττας, η Χάρις επέκρινε το πρώην αφεντικό της, χαρακτηρίζοντας την απόφαση του Μπάιντεν να διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία «απερισκεψία».

«"Είναι απόφαση του Τζο και της Τζιλ". Όλοι το λέγαμε αυτό σαν μάντρα, σαν να είχαμε υπνωτιστεί», έγραψε η Χάρις στα απομνημονεύματά της. «Ήταν γενναιοδωρία ή ήταν απερισκεψία; Εκ των υστέρων, νομίζω ότι ήταν απερισκεψία».

Πηγή: skai.gr

