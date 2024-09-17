Η Τουρκία και η Σουηδία θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους συνάντηση την Τετάρτη για να συζητήσουν ένα σύμφωνο ασφαλείας που συμφώνησαν οι δύο πλευρές για την έγκριση από την Άγκυρα της ένταξης της Στοκχόλμης στο ΝΑΤΟ, δήλωσε τουρκική διπλωματική πηγή την Τρίτη.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Άγκυρα της υπουργού Εξωτερικών της Σουηδίας Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ , και έχει «ιδιαίτερη σημασία» όσον αφορά τη βελτίωση της συνεργασίας για την τρομοκρατία, ανέφερε η πηγή.

Η Τουρκία ενέκρινε την προσπάθεια της Σουηδίας να ενταχθεί στη στρατιωτική συμμαχία τον Ιανουάριο μετά από καθυστέρηση ενός και πλέον έτους λόγω ανησυχιών για τη στάση της Σουηδίας έναντι ομάδων και ατόμων που θεωρεί τρομοκράτες, αλλά και για το εμπάργκο όπλων το οποίο ήρε αργότερα η Στοκχόλμη.

Ως μέρος της έγκρισης, η Άγκυρα ζήτησε από τη Στοκχόλμη να τροποποιήσει τους νόμους κατά της τρομοκρατίας και να πατάξει τα μέλη του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) - που επίσης χαρακτηρίζεται τρομοκρατική ομάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση - καθώς και μια ομάδα την οποία κατηγορεί η Τουρκία ότι ενορχήστρωσε το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016.

Ο σχηματισμός του «Συμφώνου Ασφαλείας» συμφωνήθηκε από τον τότε αρχηγό του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ και τους Τούρκους και Σουηδούς ηγέτες σε σύνοδο κορυφής της συμμαχίας το 2023. Τα μέρη είχαν επίσης συμφωνήσει ότι η Στοκχόλμη θα παρουσίαζε έναν «οδικό χάρτη» για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Η Σουηδία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ τον Μάρτιο.

«Η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, ιδιαίτερα η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, θα συζητηθεί στο πλαίσιο του οδικού χάρτη», είπε η πηγή, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες στόχευαν να ανοίξουν το δρόμο για πρόσθετα μέτρα κατά του PKK και τις συριακές ομάδες.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, και η Στένεργκαρντ θα συζητήσουν επίσης διμερείς δεσμούς κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, πρόσθεσε η πηγή.



Πηγή: skai.gr

