Στους δρόμους της Γαλλίας, χιλιάδες διαδηλωτές κατά του Μακρόν

Χιλιάδες ψηφοφόροι της αριστεράς διαδήλωσαν σήμερα στη Γαλλία κατά του "πραξικοπήματος" του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τελικά διόρισε έναν κεντροδεξιό πρωθυπουργό, τον Μισέλ Μπαρνιέ, σχεδόν δύο μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου.

"Άρνηση της δημοκρατίας", "οι Γάλλοι δεν ψήφισαν γι αυτό", "να παραιτηθεί (ο Μακρόν)": δυσαρέσκεια, αγανάκτηση και θυμός κυριαρχούσαν στις πομπές που σχημάτισαν οι διαδηλωτές κατά του διορισμού του Μισέλ Μπαρνιέ (του κόμματος των Ρεπουμπλικανών -Les Républicains /LR), σε μια θέση που ο Εμανουέλ Μακρόν αρνήθηκε στη Λουσί Καστέ, την υποψήφια του Νέου Λαϊκού Μετώπου (NFP), του αριστερού συνασπισμού που ήρθε πρώτος στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου.

Δεν υπήρξε απόλυτη πλειοψηφία στις εκλογές αυτές, οι οποίες άφησαν την Εθνοσυνέλευση χωρισμένη σε τρείς ομάδες: την αριστερά, την κεντροδεξιά και την ακροδεξιά.

Σχεδόν 150 κινητοποιήσεις είχαν προγραμματιστεί σε όλη τη Γαλλία, συγκεντρώσεις που είχαν οργανωθεί ακόμη και πριν από τον διορισμό του Μισέλ Μπαρνιέ την Πέμπτη, έπειτα από εξήντα ημέρες αναμονής και διαβουλεύσεων.

"Πράγματι νιώθουμε ότι δεν μας ακούνε ως ψηφοφόρους, λένε η Σιντί Ροντινό, μια 40χρονη φωτογράφος και ο σύντροφός της Ομπέν Γκουρό, ένας 42χρονος αγρότης, στη Νάντη, στη δυτική Γαλλία, που δηλώνουν "πολύ θυμωμένοι".

Σημαίες της Ανυπότακτης Γαλλίας (ριζοσπαστική αριστερά) ή παλαιστινιακές κυματίζουν στον άνεμο στη Μασσαλία, στη νοτιοανατολική πλευρά της χώρας, με τους διοργανωτές να φωνάζουν στα μεγάφωνα πριν από τη διαδήλωση που συγκέντρωσε 3.500 ανθρώπους (σύμφωνα με την αστυνομία) και 12.000 (σύμφωνα με τους διοργανωτές).

"Νιώθουμε ότι μας υφάρπαξαν την ψήφο μας", δηλώνει η 24χρονη φοιτήτρια Ορελί Μαλφάν. Όπως και αυτή, στις πομπές, οι νέοι προσέρχονταν μαζικά.

"Από την πλευρά του Μακρόν, νομίζω ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, είχε ήδη στο μυαλό του ποιον ήθελε να βάλει πρωθυπουργό. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση το να εκφράζεις την ψήφο σου δεν βοηθά σε τίποτα όσο ο Μακρόν θα είναι στην εξουσία", καταγγέλλει η Μανόν Μπονιζόλ, 21 ετών, που πήγε να διαδηλώσει στο Παρίσι.

Η γαλλική προεδρία διαβεβαίωσε ότι η επιλογή του 73χρονου Μισέλ Μπαρνιέ, πρώην επικεφαλής διαπραγματευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Brexit, υπαγορεύτηκε από την ικανότητά του να "ενώνει όσο το δυνατόν περισσότερο" εν μέσω ενός κατακερματισμένου πολιτικού τοπίου.

Η Αλεξαντρά Ζερμέν, μια 44χρονη υπεύθυνη έργου, εκφράζει πικρία: "Μια δικτατορία είναι σε εξέλιξη. Πάει καιρός που δεν μας άκουγαν στους δρόμους, τώρα δεν μας ακούνε ούτε στις κάλπες. Το να διαδηλώνω είναι ο μόνος μου τρόπος να πω ότι δεν συμφωνώ, ακόμα κι αν καταλαβαίνω καλά ότι δεν ωφελεί σε τίποτα".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.