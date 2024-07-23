Μελανσόν: Ο Μακρόν αρνείται να δεχθεί το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών

Έντονη ήταν η αντίδραση του επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας Ζαν Λυκ Μελανσόν στα όσα ανέφερε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης που παραχώρησε σήμερα.

Συγκεκριμένα ο Μελανσόν τον κατηγόρησε ότι αρνείται να δεχθεί το αποτέλεσμα των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών και ότι επιχειρεί να εξαναγκάσει το Νέο Λαϊκό Μέτωπο της αριστεράς να απορρίψει το πρόγραμμά του για να σχηματίσει συμμαχία μαζί του. «Τέτοιο θέμα δεν τίθεται» δήλωσε ο Ζαν Λυκ Μελανσόν.

Πηγή: skai.gr

