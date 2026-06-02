Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα κοντραριστούν το βράδυ της Τετάρτης (3/6, 21:00) στο ΣΕΦ, στον πρώτο τελικό του φετινού πρωταθλήματος!

Ο προπονητής των «πράσινων», Εργκίν Αταμάν, έκανε δηλώσεις ενόψει του μεγάλου ντέρμπι, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η ομάδα του μπορεί να παρουσιαστεί όπως πρέπει για να κάνει το πρώτο βήμα προς τον στόχο της κατάκτησης του τίτλου, τόνισε ότι αν οι διαιτητές είναι δίκαιοι και δεν επηρεαστούν, τότε το πλεονέκτημα της έδρας δεν σημαίνει τίποτα, ενώ πρόσθεσε ότι οι παίκτες του θέλουν να βγάλουν αντίδραση μετά από την απογοήτευση του αποκλεισμού στα playoffs της Ευρωλίγκας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:

«Φυσικά, σεβόμαστε τον Ολυμπιακό, μέχρι στιγμής έχουν κάνει μια εξαιρετική σεζόν σε Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα. Έχουν σπουδαίους παίκτες, σπουδαίο προπονητή και παίζουν σπουδαίο μπάσκετ. Είμαστε έτοιμοι για τους τελικούς. Όταν παίξαμε κόντρα στον Ολυμπιακό με φουλ ρόστερ, στον τελικό του Κυπέλλου, πήραμε μια καθαρή νίκη. Τώρα είναι ένας διαφορετικός τελικός, με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα της έδρας, αλλά φάνηκε και στην Ευρωλίγκα ότι όταν οι διαιτητές είναι δίκαιοι και δεν επηρεάζονται από την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, το πλεονέκτημα της έδρας δεν σημαίνει τίποτα. Μετράει ποια ομάδα θα παίξει καλύτερο μπάσκετ. Είμαστε έτοιμοι, παίξαμε πολύ καλά στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ και είμαστε έτοιμοι για τον πρώτο τελικό. Θα νικήσουμε ή θα χάσουμε, η σειρά θα έχει και συνέχεια. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη και μόνος στόχος μας είναι η κατάκτηση του τίτλου».

«Η Ευρωλίγκα είναι διαφορετική από το ελληνικό πρωτάθλημα. Η φετινή μας πορεία στην Ευρωλίγκα ολοκληρώθηκε ως αποτυχημένη, αλλά στον αθλητισμό μπορεί να κάνεις μια σεζόν-θαύμα με τεράστιες επιτυχίες και την άλλη να χάνεις την πρόκριση στο Final Four. Υπάρχουν πολλές ομάδες στην Ευρώπη με πολύ μεγάλα μπάτζετ, οι οποίες δεν πήγαν στο Final Four. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς το πρωτάθλημα. Πρέπει να ξεχάσουμε την Ευρωλίγκα, πρέπει να επιβιώνει στις νίκες και στις ήττες. Πρέπει να σκέφτεσαι πάντα το επόμενο βήμα».

Για τον Ρογκαβόπουλο και τον Σλούκα και το αν θα αγωνιστούν: «Κάνουν θεραπεία. Ο Ρογκαβόπουλος δύσκολα, αλλά ο Σλούκας μπορεί να παίξει. Θα δοκιμάσει αύριο πριν από το παιχνίδι και θα αποφασίσουμε τότε».

Από το πού πηγάζει η αισιοδοξία του ότι ο Παναθηναϊκός θα κατακτήσει το πρωτάθλημα: «Νικήσαμε τον Ολυμπιακό στον τελικό του Κυπέλλου. Η Ευρωλίγκα είναι διαφορετική και πιστεύουμε στις ικανότητες των παικτών μας. Προφανώς, όλοι είναι απογοητευμένοι από τον αποκλεισμό μας από το Final Four, αλλά όλοι θέλουν να δείξουν ότι είμαστε μια σπουδαία ομάδα. Στο δεύτερο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, σε μια φοβερή ατμόσφαιρα, παίξαμε πολύ καλό μπάσκετ, παλέψαμε και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση. Φυσικά, με όλο τον σεβασμό στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι πρωταθλητής Ευρώπης».

