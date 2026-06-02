Η πρώτη αναμέτρηση των «αιωνίων» για τον τίτλο είναι στην bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ αρχίζουν και οι «αιώνιοι» παίρνουν θέσεις μάχης στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Αύριο (03/06) τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR, που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τα τελευταία νέα και στις 21:00 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο ΣΕΦ, σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη.

Μετά τη λήξη, ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις, μέχρι την ώρα που δίνουμε ασίστ στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR, Τετάρτη (03/06), στις 21:00.

Ζήσε την ένταση ακόμη ενός ντέρμπι «αιωνίων» στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Πηγή: skai.gr

