Αναλαμβάνει τη Σλόβαν Μπρατισλάβας ο Γιάγια Τουρέ

Έκανε το... αγροτικό του και ετοιμάζεται για την παρθενική του δουλειά, ως πρώτος προπονητής το Γιάγια Τουρέ! Ο σπουδαίος Ιβοριανός χαφ, με πέρασμα από την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό, έχει εδώ και χρόνια αποσυρθεί από την ενεργό δράση και πλέον θα είναι προπονητής ομάδας.

Συγκεκριμένα ο Ματέο Μορέτο, αποκάλυψε ότι ο Τουρέ, βρίσκεται μια ανάσα από τον πάγκο της Σλόβαν Μπρατισλάβας, από την οποία θα αποχωρήσει ο Βλάντιμιρ Βάις.

Ο Τουρέ στα 43 του χρόνια, έχει μόνο ασχοληθεί με ομάδες ως βοηθός προπονητή σε ομάδες όπως η Ολίμπικ Ντόνετσκ, η Αχμάτ Γκρόζνι και η Σταντάρ Λιέγης, ενώ μεταξύ άλλων πέρασε και από το πόστο του διευθυντή ποδοσφαίρου στην Τότεναμ.

