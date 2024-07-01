Οι ψηφοφόροι μίλησαν στον πρώτο γύρο των κρίσιμων γαλλικών βουλευτικών εκλογών, και η «ετυμηγορία» τους ήταν αδυσώπητη, ανοίγοντας το δρόμο σε μια πολωμένη, αβέβαιη προεκλογική εβδομάδα πριν από τον δεύτερο γύρο της επόμενης Κυριακής, αναφέρει σε άρθρο του το Politico.

Οι προβλέψεις που βασίζονται στα exit poll δείχνουν ότι η απόλυτη πλειοψηφία είναι εφικτή για την Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν. Αυτό θα ανάγκαζε τον Εμανουέλ Μακρόν, τον Γάλλο πρόεδρο, να διορίσει την πρώτη δημοκρατικά εκλεγμένη ακροδεξιά κυβέρνηση στη σύγχρονη γαλλική ιστορία.



Αλλά όπως είπε η Λεπέν την Κυριακή, «τίποτα δεν έχει κερδηθεί» για το κόμμα της.



Το τι θα συμβεί θα εξαρτηθεί από το πώς θα ενεργήσει κάθε κόμμα ενόψει μιας πιθανής ακροδεξιάς νίκης, αφήνοντας βασικούς «πολιτικούς παίκτες» με… «hangover» τα επόμενα εικοσιτετράωρα πριν τον καθοριστικό δεύτερο γύρο.



Δείτε τι σημαίνουν τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου για τους βασικούς «παίκτες»:

Μαρίν Λεπέν: Από θέση ισχύος

Η Εθνική Συσπείρωση φαίνεται ότι έχει επιτύχει τον πιο δυνατό της «φίνις» στον πρώτο γύρο των εκλογών. Φαίνεται ότι έχει κερδίσει δεκάδες έδρες ακόμη και πριν από τον δεύτερο γύρο, συμπεριλαμβανομένης αυτής της υποψήφιας για την προεδρία Μαρίν Λεπέν, η οποία εξασφάλισε την έδρα της με περισσότερο από το 50 τοις εκατό των ψήφων στην περιφέρειά της, στο Hénin-Beaumont, της Βόρειας Γαλλίας.



Η αδερφή της, Μαρί-Καρολίν Λεπέν, τερμάτισε πρώτη στη δυτική περιοχή Sarthe, σε ένα προπύργιο πιο μετριοπαθών κεντροδεξιών υποψηφίων.



«Ο γαλλικός λαός έχει δείξει ξεκάθαρα την προθυμία του να γυρίσει σελίδα μετά από επτά χρόνια διαβρωτικής ισχύος», είπε η Μαρίν Λεπέν στην ομιλία της το βράδυ των εκλογών, επιδιώκοντας να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους της πριν από τον δεύτερο γύρο. «Ωστόσο, τίποτα δεν έχει κερδηθεί. Ο δεύτερος γύρος θα είναι καθοριστικός».



Η Λεπέν δεν βιάζεται. Αν το κόμμα της κερδίσει τον δεύτερο γύρο την 7η Ιουλίου θα είναι σε προνομιακή θέση να ηγηθεί του κόμματός της το 2027 για το απόλυτο «τρόπαιο» - τη γαλλική προεδρία.

Ζόρνταν Μπαρντελά: Βλέπει τον εαυτό του πρωθυπουργό

Ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης Ζορντάν Μπαρντελά, ο οποίος προσβλέπει στη θέση του πρωθυπουργού εάν το κόμμα του επικρατήσει την Κυριακή, δεν επέκρινε το στρατόπεδο του Μακρόν στην ομιλία του την Κυριακή το βράδυ.



Αντίθετα, έβαλε στο «στόχαστρο» την αριστερά, η οποία ήρθε δεύτερη σε όλη τη χώρα.



Ο Μπαρντελά υποστήριξε ότι το Νέο Λαϊκό Μέτωπο θα αποτελούσε «υπαρξιακό κίνδυνο για το έθνος μας» και το κατηγόρησε ότι θέλει να αφοπλίσει την αστυνομία και να ανοίξει τα γαλλικά σύνορα στους μετανάστες και ότι «δεν έχει ηθικά όρια».



«Ήρθε η ώρα να δώσουμε εξουσία σε ηγέτες που σας καταλαβαίνουν, που νοιάζονται για εσάς», είπε.

Εμανουέλ Μακρόν: Ο μεγάλος χαμένος

Ο μεγαλύτερος χαμένος της νύχτας φαίνεται να είναι ο Εμανουέλ Μακρόν και οι σύμμαχοί του. Υποχωρώντας σημαντικά σε εκλογική δύναμη και από τους δύο αντιπάλους του, ο κεντρώος συνασπισμός πιθανότατα θα χάσει δεκάδες από τις 250 έδρες που κατέχει αυτή τη στιγμή στην Εθνοσυνέλευση, με ελάχιστες προοπτικές σχηματισμού νέου κυβερνητικού συνασπισμού. Οι πρώτες εκτιμήσεις έδειξαν ότι το προεδρικό στρατόπεδο «εξαερώθηκε» σχεδόν στις μισές περιφέρειες.



Το εκλογικό στοίχημα του Γάλλου προέδρου απέτυχε θεαματικά, αφήνοντας την κεντρώα συμμαχία του να υπολείπεται τόσο από την ακροδεξιά όσο και από την άκρα αριστερά.



Η απόφαση του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές μετά τις κάκιστες επιδόσεις του κόμματός του στις ευρωεκλογές τον περασμένο μήνα, εξέπληξε ακόμη και το δικό του στρατόπεδο, με βασικούς συμμάχους, όπως ο Υπουργός Οικονομίας Μπρουνό Λεμέρ και ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ να επικρίνουν ανοιχτά την κίνηση του Γάλλου προέδρου. Πολλοί υποψήφιοι που βρέθηκαν στους κόλπους του κεντρώου συνασπισμού αρνήθηκαν να βάλουν το πρόσωπο του Μακρόν στις προεκλογικές αφίσες τους από φόβο ότι θα μπορούσε να παρεμποδίσει τις πιθανότητές τους να εκλεγούν.



Ο πρόεδρος της Γαλλίας άφησε τον πρωθυπουργό του Γκάμπριελ Ατάλ το καθήκον να αντιμετωπίσει τις κάμερες την Κυριακή το βράδυ. Ήταν ίσως μια σοφή κίνηση.

Γκαμπριέλ Ατάλ: Σε κατάσταση hangover

Ο Ατάλ, που κάποτε θεωρούνταν ανερχόμενο αστέρι της γαλλικής πολιτικής, παραδέχτηκε ότι αποκλείστηκε από την ξαφνική απόφαση του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές – και τώρα έχει υποστεί μια ταπεινωτική ήττα.

Επιπλέον, είχε το δύσκολο έργο την Κυριακή να μεταφέρει την κάπως διφορούμενη θέση του προεδρικού στρατοπέδου πριν από τον δεύτερο γύρο.



Στο γαλλικό σύστημα, κάθε υποψήφιος που συγκεντρώνει πάνω από το 12,5 τοις εκατό των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στην περιφέρειά του περνά στον δεύτερο γύρο. Με ένα ιστορικά υψηλό επίπεδο προσέλευσης, εκατοντάδες περιφέρειες θα μπορούσαν να έχουν κούρσα τριών υποψηφίων στον δεύτερο γύρο, στις περισσότερες περιπτώσεις με έναν υποψήφιο από κάθε μεγάλο συνασπισμό και συχνά με την Εθνική Συσπείρωση στην πρώτη θέση.



Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι της τρίτης θέσης που θα επιθυμούσαν να αποφευχθεί μια νίκη της Εθνικής Συσπείρωσης θα μπορούσαν να παρακινηθούν να αποχωρήσουν από την εκλογική κούρσα για να βοηθήσουν τον υποψήφιο που βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να νικήσει την ακροδεξιά. Δεν είναι τόσο απλό.

Ο Ατάλ σχολίασε ότι «δεν πρέπει να καταλήξει ούτε μία ψήφος στην Εθνική Συσπείρωση», αλλά δεσμεύτηκε να αποσυρθεί μόνο όταν βρεθεί τρίτος έναντι ενός «Ρεπουμπλικανού υποψηφίου». Εννοούσε: «μην ψηφίσετε ούτε έναν από αυτούς τους ριζοσπαστικούς αριστερούς».

Ζαν Λυκ Μελανσόν: Αποδυναμωμένος, αλλά όχι εκτός παιχνιδιού

Η αριστερή συμμαχία της Ανυπότακτης Γαλλίας, των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών, σημείωσε μια καλή εμφάνιση με 28,1 τοις εκατό των ψήφων, αλλά έχει λίγες πιθανότητες να συγκεντρώσει μια λειτουργική πλειοψηφία.



Ο Μελανσόν επικρίθηκε έντονα κατά τη διάρκεια της εκστρατείας από ορισμένους από τους πιο κεντρώους συμμάχους του για την απροθυμία του να παραιτηθεί μετά την επιτυχημένη εκστρατεία του υποστηριζόμενου από τους Σοσιαλιστές υποψηφίους Ραφαέλ Γκλικσμάν στις ευρωεκλογές, η οποία έδωσε μεγαλύτερο «ειδικό βάρος» στη μετριοπαθή αριστερά.



Η μάχη για την ηγεσία στο στρατόπεδό του βρίσκεται τώρα σε πλήρη εξέλιξη, με ανερχόμενους πολιτικούς όπως ο Φρανσουά Ρουφίν να εποφθαλμιούν την πρωτιά.

