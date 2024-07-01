Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς κοντά στο δημαρχείο της Σεούλ, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον οκτώ, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο αξιωματούχο της αστυνομίας, ο οποίος ανέφερε ότι ενδέχεται ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί.

Το συμβάν συνέβη περίπου στις 21:30 τοπική ώρα (15:30 ώρα Ελλάδας).

Fatal car accident in downtown Seoul leaves at least 6 dead, 8 injured https://t.co/vvOuzjlogV pic.twitter.com/Di9fS8N72m — The Korea Times (@koreatimescokr) July 1, 2024

Ένας αξιωματούχος φέρεται να είπε ότι ο οδηγός του οχήματος ήταν περίπου 70 ετών.

Ένας άλλος αξιωματικός της αστυνομίας είπε στο Reuters ότι διεξάγεται έρευνα στο σημείο.

Αρνήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Πηγή: skai.gr

