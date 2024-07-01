Λογαριασμός
Νότια Κορέα: Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς έξω από το δημαρχείο της Σεούλ - Έξι νεκροί

Aξιωματούχος φέρεται να είπε ότι ο οδηγός του οχήματος ήταν περίπου 70 ετών

Σεουλ

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς κοντά στο δημαρχείο της Σεούλ, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον οκτώ, μετέδωσε το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο αξιωματούχο της αστυνομίας, ο οποίος ανέφερε ότι ενδέχεται ο αριθμός των θυμάτων να αυξηθεί.

Το συμβάν συνέβη περίπου στις 21:30 τοπική ώρα (15:30 ώρα Ελλάδας).

Ένας αξιωματούχος φέρεται να είπε ότι ο οδηγός του οχήματος ήταν περίπου 70 ετών.

Ένας άλλος αξιωματικός της αστυνομίας είπε στο Reuters ότι διεξάγεται έρευνα στο σημείο.

Αρνήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Σεούλ αυτοκίνητο Νεκροί
