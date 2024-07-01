Ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ απέκλεισε σήμερα το ενδεχόμενο να καλέσει τους ψηφοφόρους να επιλέξουν έναν υποψήφιο της άκρας αριστεράς από το κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία (εάν αυτό αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική εναλλακτική για να ανακοπεί η πορεία ενός υποψηφίου από το ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο.

Το RN της Μαρίν Λεπέν σημείωσε ιστορικά κέρδη και κατέλαβε την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο των γαλλικών βουλευτικών εκλογών, όμως η τελική έκβαση της εκλογικής αναμέτρησης θα εξαρτηθεί από τις συμμαχίες που θα συναφθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, πριν από το δεύτερο γύρο που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή.

Ηγέτες τόσο του αριστερού Νέου Λαϊκού Μετώπου όσο και της κεντρώας συμμαχίας του Μακρόν ξεκαθάρισαν χθες, Κυριακή, το βράδυ ότι θα αποσύρουν τους δικούς τους υποψηφίους στις περιφέρειες που κάποιος άλλος υποψήφιος βρίσκεται σε καλύτερη θέση για να νικήσει το RN την ερχόμενη Κυριακή στο δεύτερο γύρο.

«Το LFI είναι κίνδυνος για το έθνος», δήλωσε ο Λεμέρ στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό France Inter, προσθέτοντας ότι, ενώ θα ενθαρρύνει τους ψηφοφόρους να επιλέξουν υποψηφίους από άλλα αριστερά κόμματα σε περιοχές όπου ο κεντρώος υποψήφιος έχει αποσυρθεί από την εκλογική μάχη, «ποτέ» δεν θα καλέσει τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν το LFI.

