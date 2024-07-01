Διχαστικό «μανιφέστο» Μπαρντελά. Ο πρόεδρος της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης (RN), δημοσίευσε τη Δευτέρα μια επιστολή προς «τις Γαλλίδες και τους Γάλλους» στην οποία εκθέτει τη στρατηγική του κόμματος για την κινητοποίηση των ψηφοφόρων στον δεύτερο γύρο: έμφαση στις καταναλωτικές δαπάνες και στην ανάγκη οι Γάλλοι «να τα βγάλουν πέρα», και προειδοποίηση για την αριστερά — την οποία το κόμμα του θα αντιμετωπίσει σε όλη την επικράτεια στον δεύτερο γύρο των εκλογών.

Το μεγαλύτερο μέρος της επιστολής εστιάζει στον Ζαν Λυκ Μελανσόν και τους κινδύνους που, σύμφωνα με τον Μπαρντελά, αντιπροσωπεύει για τη Γαλλία. Ο Μελανσόν είναι μια πολωτική προσωπικότητα στη Γαλλία, αλλά άλλα σημαίνοντα στελέχη της αριστεράς δήλωσαν τη Δευτέρα το πρωί ότι ο Μελανσόν δεν ήταν υποψήφιος για πρωθυπουργός και δεν ήταν το επίκεντρο του τελευταίου γύρου

La France est à l’heure des choix. Soit l’extrême-gauche et la menace existentielle qu’elle constitue, soit l’Union nationale autour de nos valeurs et de notre identité.



Je vous appelle à amplifier la mobilisation.



Ma lettre aux Français ⤵️ pic.twitter.com/J1uUYEq6nC — Jordan Bardella (@J_Bardella) July 1, 2024



Ο Μπαρντέλα, ο οποίος θα είναι πρωθυπουργός εάν το RN κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία, υποστήριξε ότι η αριστερά είναι «πράκτορες του χάους» που πρέπει να σταματηθούν, και που αποτελούν «υπαρξιακή απειλή για το γαλλικό έθνος». Αντίθετα, υποστήριξε, το RN θα φέρει «τάξη στους δρόμους» και στο δημόσιο ταμείο. Ανακοίνωσε ότι το επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας του για τον δεύτερο γύρο θα είναι το κόστος ζωής, η ασφάλεια, η υγεία, η εκπαίδευση και η μετανάστευση.

Στο μεταξύ, συγκλονιστικό είναι το σημερινό πρωτοσέλιδο της Le Monde που δείχνει τη Γαλλία να καλύπτεται με το καφέ χρώμα της Εθνικής Συσπείρωσης

🗞️ A la une du 𝕸𝖔𝖓𝖉𝖊 pic.twitter.com/VZ6iHCogbN — Le Monde (@lemondefr) July 1, 2024

«Ο Μακρόν τελείωσε. Μπορεί να σταματήσει κάποιος τη Λεπέν;»

Ο Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πικρά οδυνηρή επιλογή: Να κάνει ό,τι μπορεί για να σταματήσει την ακροδεξιά ή να προσπαθήσει να σώσει ό,τι έχει απομείνει από το άλλοτε κυρίαρχο κίνημά του προτού αυτό «πεθάνει» σχολιάζει στο μεταξύ το Politico σε ανάλυσή του με χαρακτηριστικό τίτλο «Ο Μακρόν τελείωσε. Μπορεί να σταματήσει κάποιος τη Λεπέν;»



Για τον 46χρονο ηγέτη της Γαλλίας, ο πρώτος γύρος των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής ήταν μια ταπείνωση τόσο προσωπική όσο και η εκπληκτική άνοδός του στην προεδρία ως «φρέσκο αουτσάιντερ» πριν από επτά χρόνια.

Κήρυξε πρώρες εκλογές μετά από μια καταστροφική ήττα από την ακροδεξιά στις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου, με έναν στόχο: να σταματήσει τη Γαλλία από το να φτάσει τα άκρα. Πέτυχε το αντίθετο.



Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και η μοναδική με πυρηνική ισχύ στην ΕΕ είναι τώρα πιο κοντά από ποτέ στο να δημιουργήσει μια ακροδεξιά κυβέρνηση για πρώτη φορά στα γαλλικά χρονικά, αφού η Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν πήρε δραματικό προβάδισμα στον πρώτο γύρο των εκλογών.



Εάν ο δεύτερος γύρος των εκλογών στις 7 Ιουλίου δώσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την Εθνική Συσπείρωση - και οι προβλέψεις δείχνουν ότι αυτό το σενάριο είναι πιθανό - η Γαλλία θα βρεθεί σε αχαρτογράφητα νερά. Η Γαλλία θα κυβερνάται, τουλάχιστον εν μέρει, από πολιτικούς που έκαναν όνομα ως συμπαθούντες του Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ δεσμεύονταν να διαλύσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κηρύξουν πόλεμο κατά της μετανάστευσης και να εγκαταλείψουν το ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

