Επεισόδια στη Γαλλία: Έριξαν αυτοκίνητο και πυρπόλησαν σπίτι δημάρχου τα ξημερώματα

Στόχος επίθεσης έγινε το σπίτι του δημάρχου της μικρής πόλη Λ' Αΐ-λε-Ροζ, κοντά στο Παρίσι, τα ξημερώματα της Κυριακής, στη διάρκεια της πέμπτης συνεχόμενης νύχτας ταραχών στη Γαλλία, έγινε γνωστό σήμερα από τη νομαρχία και τον ίδιο τον δήμαρχο.

Περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα (02:30 ώρα Ελλάδας), την ώρα που ο δήμαρχος Βενσέν Ζανμπρέν βρισκόταν στο δημαρχείο, ταραξίες «έριξαν αυτοκίνητο στο σπίτι (μου) προτού το πυρπολήσουν», ανέφερε ο δήμαρχος στο Twitter.

Cette nuit, un cap a été franchi dans l'horreur et l'ignominie. Mon domicile a été attaqué et ma famille victime d'une tentative d’assassinat.



Ma détermination à protéger et servir la République est plus grande que jamais. Je ne reculerai pas. #PasPourRien #Emeutes ⤵️ pic.twitter.com/9HW1eAFCXN