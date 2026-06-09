Το πρόγραμμα "Artemis" είναι το φιλόδοξο σχέδιο της NASA για την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη. Πριν από μερικές εβδομάδες, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το Artemis IΙ. Στόχος αυτής της αποστολής, ήταν να ελεγχθεί αν μπορεί μία επανδρωμένη κάψουλα να φτάσει στη Σελήνη και να επιστρέψει από αυτή, χρησιμοποιώντας της βαρυτητικές δυνάμεις του δορυφόρου της Γης.

Η αποστολή Artemis III θα εκτοξεύσει τέσσερις αστροναύτες, τους Αμερικανούς Andre Douglas, Randy Bresnik, Frank Rubio και τον πρώτο Ιταλό που θα ταξιδέψει στη Σελήνη, Luca Parmitano, σε χαμηλή γήινη τροχιά τον επόμενο χρόνο και ένας από τους βασικούς της στόχους είναι η εξάσκηση σε διαδικασίες σύνδεσης (docking) χρησιμοποιώντας εξοπλισμό από ιδιωτικούς συνεργάτες, όπως η SpaceX και η Blue Origin. Αξιοποιώντας όσα θα μάθει από αυτή την αποστολή, η NASA θα προχωρήσει προς τον στόχο της προσελήνωσης ανθρώπων κατά την αποστολή Artemis IV, η οποία προγραμματίζεται για το 2028. H NASA ανακοινώνει αυτή τη στιγμή το πλήρωμα της αποστολής που έχει προγραμματιστεί για το 2027 και εξηγεί το σκοπό της αποστολής:

Είναι εφικτή η προσελήνωση του 2028;

Ναι, σύμφωνα με τη NASA. Πιθανότατα όχι, σύμφωνα με σχεδόν όλους τους άλλους.

Η επίσημη θέση της NASA είναι ότι Αμερικανοί αστροναύτες θα επιστρέψουν στη Σελήνη έως το 2028 και ότι τα «αρχικά στοιχεία της βάσης» θα έχουν εγκατασταθεί έως το 2030. Η Κίνα στοχεύει επίσης σε μια επανδρωμένη προσελήνωση μέχρι το 2030. Ο ανταγωνισμός είναι πραγματικός και οι Αμερικανοί θέλουν να επικρατήσουν.

Το αν μπορούν να το πετύχουν είναι άλλο ζήτημα. Υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στους ισχυρισμούς της NASA και στην πραγματική κατάσταση των πυραύλων που θα χρειαστεί. Το σκάφος προσελήνωσης που προορίζεται να μεταφέρει τους αστροναύτες στην επιφάνεια - το Starship της SpaceX - είναι υπερβολικά βαρύ για να φτάσει στη Σελήνη με ένα μόνο γέμισμα καυσίμων. Για να τα καταφέρει, πρέπει να ανεφοδιαστεί σε τροχιά από έναν στόλο περίπου δέκα δεξαμενόπλοιων Starship, μεταφέροντας κρυογενικό μεθάνιο και οξυγόνο μεταξύ συνδεδεμένων διαστημοπλοίων. Κανείς δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ κάτι τέτοιο. Η πρώτη δοκιμαστική επίδειξη αναμένεται, στην καλύτερη περίπτωση, στα τέλη της φετινής χρονιάς. Τον Μάρτιο, οι ίδιοι οι ελεγκτές του Κογκρέσου ανέφεραν ότι η SpaceX είχε σημειώσει μόνο «περιορισμένη πρόοδο» σε αυτή την τεχνολογία. Έπειτα, η εξέδρα εκτόξευσης της Blue Origin εξερράγη.

Για την πρώτη επανδρωμένη προσελήνωση - που πλέον προγραμματίζεται ως η αποστολή Artemis IV στις αρχές του 2028 - όλα αυτά πρέπει να λειτουργήσουν, διαδοχικά, για πρώτη φορά και μέσα σε ένα χρονοδιάγραμμα χωρίς κανένα περιθώριο καθυστέρησης.

Οι περισσότεροι ανεξάρτητοι ειδικοί με τους οποίους μίλησα θεωρούν ότι το 2028 είναι ένας εξαιρετικά φιλόδοξος στόχος. Ο Simeon Barber, επιστήμονας που ειδικεύεται στη Σελήνη στο The Open University, το έθεσε ακόμη πιο ωμά όταν μιλήσαμε τον περασμένο μήνα:

«Δεν θα μου προκαλούσε καμία έκπληξη αν η Κίνα φτάσει εκεί πρώτη.»

Πηγή: skai.gr

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